Топ продуктов, снижающих риск рака

Включение брокколи в рацион может снизить риск рака толстой кишки на 17%

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Некоторые привычные продукты могут не только снабжать организм необходимыми питательными веществами, но и способствовать снижению риска развития онкологических заболеваний.

Об этом сообщает Womans World.

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По словам врача-диетолога Фурмана, существует ряд продуктов, которые особенно полезно включать в ежедневный рацион благодаря их защитным свойствам.

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Многочисленные научные исследования показывают, что регулярное употребление такой пищи связано с более низкой вероятностью развития отдельных видов рака и может положительно влиять на продолжительность жизни людей с онкологическими заболеваниями.

Крестоцветные овощи

Одно из первых мест в списке занимают зеленые крестоцветные овощи — брокколи, белокочанная капуста, кейл и руккола.

Их главной особенностью считается высокое содержание сульфорафана — природного соединения, которое активирует защитные механизмы клеток и помогает организму эффективнее избавляться от потенциально опасных веществ. Именно поэтому крестоцветные овощи часто называют одними из полезных компонентов здорового рациона.

Бобовые

Фасоль, чечевица и горох являются ценными источниками клетчатки, играющей важную роль в поддержании здоровья кишечника и нормальной работе иммунной системы.

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При переваривании клетчатки кишечные бактерии производят бутират — короткоцепочечную жирную кислоту, которая, согласно исследованиям, способна замедлять рост некоторых раковых клеток и запускать процессы их естественной гибели.

Лук и чеснок

Различные виды лука и чеснок содержат серосодержащие соединения и кверцетин — вещества с выраженными антиоксидантными свойствами.

По данным исследований, регулярное употребление этих продуктов может быть связано с понижением риска некоторых видов онкологических заболеваний. В частности, ученые отмечали более низкую частоту рака яичников и пищевода среди людей, часто включавших лук и чеснок в свой рацион.

Грибы

Еще одной группой продуктов, на которую обращают внимание специалисты, есть съедобные грибы.

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Исследования показывают, что биологически активные содержащиеся в них вещества способны препятствовать росту атипичных клеток и влиять на процессы образования новых кровеносных сосудов, необходимых для питания опухоли.

Ягоды

Черника, ежевика, темный виноград, а также вишня, гранат и цитрусовые богаты антиоксидантами, полифенолами и другими растительными соединениями, включая ресвератрол.

Эти вещества помогают уменьшать воспалительные организмы. Поскольку хроническое воспаление рассматривается как один из факторов риска многих заболеваний, регулярное употребление ягод считается полезной частью профилактического питания.

Орехи и семена

Завершают список орехи и семена, богатые лигнанами — природные растительные соединения, которые могут играть роль в снижении риска гормонозависимых видов рака.

Врач Фурман рекомендует включать в рацион грецкие орехи, миндаль, семена льна и чиа. По данным отдельных исследований, ежедневное употребление 50-60 г грецких орехов в течение двух недель сопровождалось благоприятными изменениями в тканях, связанных с раком молочной железы.

В то же время специалисты напоминают, что ни один продукт сам по себе не способен предотвратить или вылечить онкологическое заболевание. Наибольшую пользу приносит разнообразное и сбалансированное питание в сочетании со здоровым образом жизни и регулярными профилактическими исследованиями.

Напомним, исследователи изучали редкую мутацию T790M в гене EGFR. Оказалось, что у людей с этой мутацией был примерно в 25 раз больший риск развития рака легких по сравнению с теми, кто не имел этой мутации — независимо от того, курили они или нет.

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