Топ разрушительных привычек для вашего мозга: проверьте себя

Вы когда-нибудь задумывались, почему вы постоянно забываете вещи, испытываете постоянные головные боли или вам трудно сосредоточиться? Все буквально в вашей голове. Многие люди не понимают, что определенные продукты питания и ежедневные привычки могут оказать большое влияние на психическое здоровье и потенциально способствовать развитию заболеваний в дальнейшей жизни.

Несколько научных исследований, как пишет starsinsider.com, показали, что ежедневные привычки могут повреждать клетки нашего мозга и способствовать развитию дегенеративных заболеваний.

Ежедневные привычки, которые могут вредить вашему мозгу

Пропускаете завтрак

Завтрак — самый важный прием пищи за день. Это верно. После ночи голодания мозга требуются питательные вещества для надлежащего функционирования.

Когда вы не едите в начале дня, мозг тратит свои резервы и вынужден работать усерднее для выполнения задач. Это может ухудшить концентрацию, вызвать потерю памяти, вызвать капризность и снизить вашу физическую и интеллектуальную работоспособность.

Малоподвижный образ жизни

Недостаток физических упражнений может длительно нарушить нормальное функционирование мозга. Физическая активность способствует обучению, улучшает настроение и предотвращает потерю памяти и другие проблемы, связанные со старением.

Употребление чрезмерного количества кофе

Кофеин ингибирует нейромедиатор, который действует как естественный транквилизатор, вызывая бессонницу.

Сочетание мочегонных средств и стимуляторов в организме приводит к перенапряжению мозга, что может вызвать головную боль. Это также может вызвать беспокойство, нервозность, раздражительность и тревогу.

Курение

Никотин, содержащийся в сигаретах, повреждает ваш мозг, ограничивая кровоток и блокируя поток глюкозы и кислорода.

Прослушивание громкой музыки

Громкая музыка может влиять на память и обучение, кроме повреждения клеток мозга. Высокие децибелы связаны с незначительной утратой ткани мозга, особенно серого вещества.

У вас нездоровый сон

По мнению Глобального совета по здоровью мозга, качественный сон имеет решающее значение для острого и продуктивного ума.

Постоянство — один из важных показателей хорошего сна: ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время каждый день.

Чрезмерное употребление алкоголя

Существует прямая связь между избыточным употреблением алкоголя и ранними когнитивными нарушениями. Алкоголь препятствует химическим реакциям в мозге. Кроме того, алкоголизм приводит к гибели нейронов и замедляет передачу нервных импульсов.

Чрезмерное употребление фастфуда

Согласно исследованию Монреальского университета, богатая жирами нездоровая пища может изменять химические вещества мозга, что приводит к симптомам, связанным с депрессией и тревогой.

Заставлять мозг работать, когда вы заболели

Не рекомендуется усердно работать или учиться во время болезни, поскольку ваша энергия должна быть сосредоточена на лечении болезни. Принуждение мозга к работе в течение этого периода может снизить его эффективность и еще больше ослабить вашу иммунную систему.

