Топ самых полезных орехов, которые должны быть в рационе каждого

Орехи давно считают полезным перекусом

Реклама

Орехи являются первоклассным источником растительного белка, витаминов, минералов и клетчатки. Включение их в свой рацион поможет контролировать вес, регулировать уровень сахара в крови и предотвращать резистентность к инсулину.

В новом материале Fox News диетологи и нутрициологи составили рейтинг самых полезных орехов.

Рейтинг самых полезных орехов

Грецкие орехи

Реклама

Диетологи почти единодушно ставят грецкие орехи во главу угла. Их уникальность состоит в том, что это единственные орехи с заметным содержанием омега-3 жирных кислот ALA. Эти соединения помогают снижать воспаление и поддерживают когнитивные функции.

Фисташки

Фисташки, по словам диетолога Эми Гудсон, имеют один из самых сбалансированных питательных профилей среди всех орехов.

Они богаты калием и антиоксидантами, которые поддерживают здоровье зрения.

Реклама

Миндаль

Миндаль эксперты называют одним из лучших вариантов стабилизации уровня глюкозы в крови. Сочетание клетчатки, магния и полезных жиров замедляет усвоение сахара и поддерживает чувствительность к инсулину.

Миндаль также богат витамином Е — сильным антиоксидантом, важным для иммунитета и состояния кожи.

Бразильские орехи

Реклама

Бразильские орехи, известные своим исключительным содержанием селена, играют ключевую роль в поддержании здоровья щитовидной железы и регулировании обмена веществ. Селен также действует как мощный антиоксидант, улучшающий иммунную систему, здоровье сердечно-сосудистой системы и поддерживающий функцию щитовидной железы. Эти орехи продолговатой формы также содержат кальций и магний, способствующие здоровью костей.

Кешью

Диетолог Маккензи Берджесс отмечает их содержание магния и цинка — минералов, поддерживающих иммунную систему, здоровье костей и энергетический обмен.

Кроме того, в кешью содержатся мононенасыщенные жиры, подобные тем, что есть в оливковом масле.

Реклама

Глобальные организации здравоохранения, такие как Всемирная организация здравоохранения и Американская кардиологическая ассоциация, рекомендуют употреблять орехи для улучшения здоровья сердечно-сосудистой системы и общего благополучия. Согласно исследованиям, высокое содержание мононенасыщенных жирных кислот и полиненасыщенных жирных кислот, стеринов и клетчатки в орехах делает их пищей, которую обязательно следует добавить в здоровый рацион.

Раньше мы писали о том, какие орехи улучшают пищеварение. Больше об этом читайте в новости.

Новости партнеров