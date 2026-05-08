Топ самых полезных орехов, которые должны быть в рационе каждого
Орехи полезны не только для физического здоровья, но и для умственных способностей и психического благополучия.
Орехи являются первоклассным источником растительного белка, витаминов, минералов и клетчатки. Включение их в свой рацион поможет контролировать вес, регулировать уровень сахара в крови и предотвращать резистентность к инсулину.
В новом материале Fox News диетологи и нутрициологи составили рейтинг самых полезных орехов.
Рейтинг самых полезных орехов
Грецкие орехи
Диетологи почти единодушно ставят грецкие орехи во главу угла. Их уникальность состоит в том, что это единственные орехи с заметным содержанием омега-3 жирных кислот ALA. Эти соединения помогают снижать воспаление и поддерживают когнитивные функции.
Фисташки
Фисташки, по словам диетолога Эми Гудсон, имеют один из самых сбалансированных питательных профилей среди всех орехов.
Они богаты калием и антиоксидантами, которые поддерживают здоровье зрения.
Миндаль
Миндаль эксперты называют одним из лучших вариантов стабилизации уровня глюкозы в крови. Сочетание клетчатки, магния и полезных жиров замедляет усвоение сахара и поддерживает чувствительность к инсулину.
Миндаль также богат витамином Е — сильным антиоксидантом, важным для иммунитета и состояния кожи.
Бразильские орехи
Бразильские орехи, известные своим исключительным содержанием селена, играют ключевую роль в поддержании здоровья щитовидной железы и регулировании обмена веществ. Селен также действует как мощный антиоксидант, улучшающий иммунную систему, здоровье сердечно-сосудистой системы и поддерживающий функцию щитовидной железы. Эти орехи продолговатой формы также содержат кальций и магний, способствующие здоровью костей.
Кешью
Диетолог Маккензи Берджесс отмечает их содержание магния и цинка — минералов, поддерживающих иммунную систему, здоровье костей и энергетический обмен.
Кроме того, в кешью содержатся мононенасыщенные жиры, подобные тем, что есть в оливковом масле.
Глобальные организации здравоохранения, такие как Всемирная организация здравоохранения и Американская кардиологическая ассоциация, рекомендуют употреблять орехи для улучшения здоровья сердечно-сосудистой системы и общего благополучия. Согласно исследованиям, высокое содержание мононенасыщенных жирных кислот и полиненасыщенных жирных кислот, стеринов и клетчатки в орехах делает их пищей, которую обязательно следует добавить в здоровый рацион.
