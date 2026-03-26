Топ тревожных признаков, которые могут свидетельствовать о тромбе

Тромбоз – это образование тромба (сгустка крови) в кровеносном сосуде

Тромб представляет собой плотный сгусток, который может полностью или частично закупорить кровеносный сосуд, осложняя нормальное течение крови. Он может состоять из следующих частей: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты, фибрин, плазма. Кровоток в венах гораздо медленнее, поэтому тромбы образуются чаще именно в них.

1 из 4 человек во всем мире умирает от состояний, вызванных тромбозом. Глубокий тромбоз вен и тромбоэмболия легочной артерии — опасные и потенциально смертельные медицинские состояния.

О тревожных симптомах рассказал специалист по сосудистым заболеваниям Майкл Тран изданию Cleveland Clinic.

Отек рук или ног

В случае тромбоза глубоких вен руки или ноги конечность может набухать, изменять цвет или быть теплой на ощупь. Также из-за застоя крови может появиться фиолетовый оттенок.

Врач рекомендует обратить внимание на отек, который:

возникает внезапно или более выраженный

держится в течение всего дня

не уменьшается при поднятии конечности

Боль

Внезапное возникновение боли неизвестного происхождения (например, похожего на судорогу ноги) может свидетельствовать о тромбозе.

Но если боль длится несколько секунд и не повторяется — это, вероятно, не тромб.

Изменения варикозных вен

Если у вас есть варикоз, тревожными признаками тромбоза глубоких вен могут быть:

вена, которая выпячивается и не спадает, если лечь или поднять ногу

внезапно ставшая твердой вена

покраснение и болезненность кожи вокруг варикозной вены

Одышка

В случае тромба одышка длится часами или даже днями. Но если вам стало тяжело дышать на секунду и быстро отпустило, это, вероятно, не тромб.

Боль в груди

Боль в груди может свидетельствовать не только о сердечных проблемах, но и о тромбоэмболии легочной артерии. Эта боль может быть постоянной или возникать во время глубокого вдоха.

Кашель с кровью

Еще один признак тромбоэмболии легочной артерии — кашель с кровью. В мокроте будут значительные выделения.

Учащенное сердцебиение

При тромбоэмболии легочной артерии сердце может пытаться компенсировать состояние, работая быстрее и сильнее. Ощущение сердцебиения, «дрожи» или перебоев в работе этого органа может означать, что сердце работает сверхурочно, чтобы проталкивать кровь через легкие.

Низкое АД

Если сердце в течение длительного времени бьется слишком быстро, артериальное давление может снизиться, а снабжение кислорода ухудшиться.

