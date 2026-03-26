Топ тревожных признаков, которые могут свидетельствовать о тромбе
Симптомы тромбоза могут проявляться внезапно или быть малозаметными.
Тромб представляет собой плотный сгусток, который может полностью или частично закупорить кровеносный сосуд, осложняя нормальное течение крови. Он может состоять из следующих частей: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты, фибрин, плазма. Кровоток в венах гораздо медленнее, поэтому тромбы образуются чаще именно в них.
1 из 4 человек во всем мире умирает от состояний, вызванных тромбозом. Глубокий тромбоз вен и тромбоэмболия легочной артерии — опасные и потенциально смертельные медицинские состояния.
О тревожных симптомах рассказал специалист по сосудистым заболеваниям Майкл Тран изданию Cleveland Clinic.
Отек рук или ног
В случае тромбоза глубоких вен руки или ноги конечность может набухать, изменять цвет или быть теплой на ощупь. Также из-за застоя крови может появиться фиолетовый оттенок.
Врач рекомендует обратить внимание на отек, который:
возникает внезапно или более выраженный
держится в течение всего дня
не уменьшается при поднятии конечности
Боль
Внезапное возникновение боли неизвестного происхождения (например, похожего на судорогу ноги) может свидетельствовать о тромбозе.
Но если боль длится несколько секунд и не повторяется — это, вероятно, не тромб.
Изменения варикозных вен
Если у вас есть варикоз, тревожными признаками тромбоза глубоких вен могут быть:
вена, которая выпячивается и не спадает, если лечь или поднять ногу
внезапно ставшая твердой вена
покраснение и болезненность кожи вокруг варикозной вены
Одышка
В случае тромба одышка длится часами или даже днями. Но если вам стало тяжело дышать на секунду и быстро отпустило, это, вероятно, не тромб.
Боль в груди
Боль в груди может свидетельствовать не только о сердечных проблемах, но и о тромбоэмболии легочной артерии. Эта боль может быть постоянной или возникать во время глубокого вдоха.
Кашель с кровью
Еще один признак тромбоэмболии легочной артерии — кашель с кровью. В мокроте будут значительные выделения.
Учащенное сердцебиение
При тромбоэмболии легочной артерии сердце может пытаться компенсировать состояние, работая быстрее и сильнее. Ощущение сердцебиения, «дрожи» или перебоев в работе этого органа может означать, что сердце работает сверхурочно, чтобы проталкивать кровь через легкие.
Низкое АД
Если сердце в течение длительного времени бьется слишком быстро, артериальное давление может снизиться, а снабжение кислорода ухудшиться.
Раньше мы писали, как отличить поверхностный тромбоз от глубокого.