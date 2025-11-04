- Дата публикации
Категория
Здоровье
Топ запрещенных продуктов на ужин: что есть вместо того, чтобы не было отеков и лишнего веса
Диетологи не рекомендуют употреблять эту пищу вечером во избежание проблем со сном и пищеварительной системой.
Ужин — это не просто завершение дня, а крайне важный ритуал для нашего организма. Именно от того, что мы едим вечером, зависит качество сна, работа пищеварительной системы и даже то, как мы будем чувствовать себя утром. Многие ошибочно считают, что главное — это не есть после 18:00, но действительно важнее выбрать правильные продукты. Диетологи называют несколько видов продуктов, которых следует избегать перед сном, и советуют здоровые альтернативные варианты.
Что не стоит есть на ужин, чтобы избежать проблем с отеками и лишним весом
Жареное мясо и жирные блюда. Тяжелые белки и жиры замедляют пищеварение и мешают организму отдыхать. Такие продукты могут вызвать изжогу и тяжесть желудка. Выберите вареное или запеченное мясо птицы, паровую рыбу и овощной омлет. Такая пища легче усваивается и не перегружает желудок.
Кофе, шоколад и энергетики. Кофеин стимулирует нервную систему даже через несколько часов после потребления, что затрудняет засыпание. Шоколад также содержит кофеин и сахар, который может вызвать скачок энергии перед сном. Вечером лучше пить травяной чай с ромашкой, мелиссой и мятой. Эти напитки помогают расслабиться и настраивают организм на спокойный отдых.
Белый хлеб, макароны и сладкая выпечка. Простые углеводы быстро повышают уровень сахара в крови, затем резко его снижают. В результате — ночное чувство голода, тревожный сон и риск набора веса. Лучше всего поужинать гречкой, киноа или овсянкой на воде, такие продукты содержат медленные углеводы, которые дают сытость без ущерба для сна.
Алкоголь. Несмотря на расслабление, алкоголь нарушает фазы сна и мешает организму полноценно восстанавливаться. Кроме того, он провоцирует обезвоживание и отеки. Можно выпить стакан теплой воды с лимоном или безалкогольный напиток с мягкими успокаивающими травами.
Соленые и копченые продукты. Соль задерживает жидкость в организме, вызывает отеки и нагружает почки. Копченые колбасы и рыба содержат много натрия и консервантов. Легкий и питательный вариант ужина — тушеные или запеченные овощи, небольшая порция сыра, йогурт без добавок.