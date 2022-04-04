Тотальное минно-взрывное поражение тела: двухлетнего Артема и его семью из Мариуполя спасли во львовском "Охматдете"

Тотальное минно-взрывное поражение тела: двухлетнего Артема и его семью из Мариуполя спасли во львовском "Охматдете"

Колонну автомобилей, в одном из которых ехал мальчик с родителями, россияне обстреляли из "Градов" на подъезде к Запорожью.

Во львовский "Охматдет" доставили двух мальчиков из Мариуполя, которые получили травмы в результате обстрелов российских оккупантов. Спасаясь от войны, семьи обоих детей эвакуировались в Запорожье на собственных авто. Об этом сообщили на Facebook-странице больницы.

Колонну автомобилей россияне обстреляли из «Градов» уже на подъезде к Запорожью. Бабушка двухлетнего Артемка Светлана говорит, что кроме нее и внука, в автомобиле были дедушка, родители мальчика и его дядя. Все, кроме женщины, получили тяжелые ранения. Сначала их госпитализировали в Запорожье, а затем – во Львов. Она вспоминает, как тогда ее дочь, мама Артема шла на встречу машинам, падала, потеряла сознание, смотрела ей в глаза, говоря, что это конец.

Врачи диагностировали у мальчика тотальное минно-взрывное поражение тела. Сегодня его здоровью уже ничего не угрожает.

13-летний Иван поступил в тяжелом состоянии. У него открыта черепно-мозговая травма, открытая травма грудной клетки, множественные минно-взрывные поражения брюшной полости, верхних и нижних конечностей. Он прибыл с аппаратами наружной фиксации.

По словам медиков, ему провели ряд обследований, скорректировали терапию. Сейчас он в сознании и ест самостоятельно. Мама мальчика Мария говорит, что во время обстрелов сын прощался с жизнью, но выжил, борется и мечтает стать футболистом.

Тяжело раненые дети и целые семьи из обстрелянных колонн мариупольских беженцев доставлены спецвагонами «Укрзалізниці» во Львов.

«Врачи без границ»/MSF в сотрудничестве с «Укрзализныцей», Запорожской больницей и львовскими больницами и Минздравом организовали специальное влечение для транспортировки раненых пациентов из Запорожья во Львов.