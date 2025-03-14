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Трамп может давить на Путина для достижения перемирия: у Newsweek назвали рычаги влияния

Трамп может давить на Путина для достижения перемирия: у Newsweek назвали рычаги влияния

Владимир Путин и Дональд Трамп. / Фото: Associated Press

Лучшим вариантом является усиление давления на экспорт нефти и газа из России.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может сделать "разрушительные" вещи для российской экономики, чтобы давить на Москву и заставить ее принять мирное соглашение с Украиной.

Что Трамп может сделать, пытаясь договориться с РФ, оценили аналитики для Newsweek.

Эксперты отмечают, что, несмотря на тяжелые экономические санкции со стороны Запада, диктатор РФ Владимир Путин ведет полномасштабную войну в Украине уже три года.

"Реакция Путина на предложение о 30-дневном прекращении огня доказала, что Россию нелегко будет переиграть. Поскольку он четко дал понять, что готов к соглашению только при условии, что оно будет включать условия, на которые Киеву будет сложно согласиться", — говорится в материале.

Вероятно, лучшим вариантом является усиление давления на экспорт нефти и газа из России, являющихся основными источниками доходов страны и помогающих ей платить за войну, считают аналитики.

"Если вы пытаетесь добиться быстрого урегулирования конфликта в Украине, это то, чего вы хотите — продолжение продажи [российских] энергоносителей. Это единственное, что осталось", — отметила старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности Эмили Килкриз.

По ее словам, Белый дом может сомневаться в "полномасштабном подходе к энергетическим санкциям против России, потому что это может вызвать дополнительные потрясения" при росте экономической неопределенности в стране из-за торговой политики президента.

"Президент Трамп пришел к власти, пообещав снизить цены на нефть вдвое. Это подчеркивает, насколько тонкую иглу ему приходится нанизывать в отношениях с Россией в энергетической сфере. Я подозреваю, что они будут очень осторожными по поводу санкций, которые могут привести к вытеснению российских баррелей с рынка". йса Марк Финли.

В свою очередь, эксперты по вопросам энергетики считают, что ужесточение санкций против энергетического сектора разозлит Москву. В частности, это также потребует постоянного сотрудничества с союзниками тогда, когда Трамп открыто враждует с Канадой, ЕС и другими странами из-за тарифов, отметил Финли. Именно поэтому, отмечает эксперт, "заставить союзников говорить в один голос на этот счет будет сложнее в наши дни".

Дональд Трамп, вероятно, признал эту дилемму в своих словах, подчеркнув, что Штаты могут принять разрушительные меры против экономики РФ: "В финансовом смысле мы можем сделать вещи, которые очень плохи для России. Это было бы разрушительно для России. Но я не хочу этого делать, потому что я хочу видеть мир".

В Newsweek подчеркивают, что условная поддержка Путиным 30-дневного прекращения огня показала, с какими вызовами сталкиваются США и Украина, пытаясь убедить РФ закончить войну. "Фюрер" заявил, что Москва "безусловно, поддерживает это". Впрочем, глава Кремля также подчеркнул, что "есть вопросы, которые мы должны обсудить", прежде чем РФ согласится, в частности, будет ли Украина продолжать получать западную военную помощь при прекращении огня.

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