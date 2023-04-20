Травы для здоровья: что лечит чай из чабреца и кому его нужно пить

Чаи из разных трав достаточно популярны среди украинцев. Но перед тем как запаривать их, нужно узнать все об их свойствах. Касается это и чабреца. К примеру, некоторым употреблять его запрещено, а другим он поможет избавиться от проблем со здоровьем. Что лечит чай из чабреца – читайте в материале ТСН.ua.

Если вы любите натуральные чаи, можете начать пить чабрец, если он вам подходит и не принесет проблем со здоровьем. Это растение содержит немало полезных веществ. В частности, в ней можно найти витамины группы А, В, К, Р, Е, С, а также кальций, магний, железо, калий, натрий, фосфор, цинк, еще фенолы и флавоноиды.

Но обязательно сначала нужно разобраться, для чего именно пьют чай с чабрецом. Врачи советуют обратить на это растение внимание тем людям, которые имеют определенные проблемы.

бронхит;

стоматит;

простуда;

плеврит;

диарея;

метеоризм;

гельминтоз;

плеврит;

болезни мочеполовых путей;

астма;

расстройства нервной системы;

тонзиллит;

депрессия;

алкоголизм;

анемия;

импотенция;

избыточный вес;

низкий иммунитет.

Конечно, перед тем как употреблять чай из чабреца, рекомендуется сначала посоветоваться с врачом.

Чай с чабреца: польза и вред

По словам медиков, если у человека сильный кашель, то чай с чабрецом поможет ему улучшить дыхание, ведь растение стимулирует процесс отхаркивания.

А еще такой чай поможет бороться с гельминтами, усилить половое влечение и даже стимулировать работу желудка.

Следует пить чабрец во время похудения, ведь благодаря полезным веществам, входящим в его состав, он уменьшает чувство голода.

У чабреца есть витамин В6, который положительно влияет на некоторые нейромедиаторы – именно эти вещества помогают передать электрохимический импульс – в мозгу. Они напрямую связаны с гормонами стресса. Поэтому ежедневное употребление чая с чабреца улучшает настроение, снижают симптомы стресса.

Также это растение содержит витамин С (антиоксидант), стимулирующий выработку белых клеток крови (лейкоцитов), что является важной составляющей иммунной системы человека. Этот витамин нужен для того, чтобы в организме вырабатывался коллаген, который необходим для восстановления тканей, сосудов, клеток, мышц.

Чабрец богат каротиноидами, поэтому он полезен для зрения. Специалисты уверены, что эти вещества также борются со свободными радикалами, предотвращая появление катаракты.

Есть в этом растении калий, который очень нужен мышечной ткани человека, в частности, положительно влияет на работу сердечной мышцы. Этот микроэлемент регулирует водно-солевой баланс в организме и помогает предотвратить инсульт.

Благодаря железу в составе чабреца, такой напиток "разгоняет кровь". Поэтому чай нужно пить тем мужчинам, у которых есть проблемы с эрекцией.

А вот фенольные антиоксиданты в растении (лютеин и зеаксантин) помогают бороться со свободными радикалами и снижать риск развития онкологии. Они замедляют все процессы старения.

Тимол, еще одно вещество, содержащееся в чабреце, значительно снижает риск развития грибковых и вирусных инфекций.

Как видите, чай с чабрецом могут пить не только люди, у которых есть определенные проблемы со здоровьем, но и те, кто хочет улучшить свое самочувствие. Однако, не стоит бежать в аптеку и покупать это чудо-растение. Ведь всегда есть "но", на которые нужно обратить внимание.

Чай из чабреца: противопоказания

Такой напиток не рекомендуется пить:

беременным женщинам;

детям до трех лет;

людям с заболеваниями почек, печени или желудка;

людям, склонным к развитию аллергии.

Как правильно заваривать чабрец для чая

Заваривать чабрец очень просто. Вам понадобятся:

два стакана воды, которая была доведена до кипения;

1 столовая ложка сушеного чабреца.

Заливаете растение кипятком и ждете примерно 10 минут. Теперь можно наслаждаться вкусным и полезным напитком.

Следует помнить и о некоторых оговорках. Даже тем людям, которым разрешено употреблять чабрец, не стоит выпивать более 500 мл такого чая в день. Также его запрещено пить постоянно. Медики советуют употреблять курс в течение двух недель, а затем делать перерыв на 14 дней.

Иногда в чай добавляют другие ингредиенты для усиления вкуса или полезных свойств.

Можно ли пить чабрец на ночь

Чтобы быстро заснуть и хорошо спать всю ночь, накануне того момента, как вы ложитесь в постель, нужно выпить стакан чая с чабрецом, мятой, мелиссой и ромашкой. Такое снадобье поможет успокоить нервную систему, подготовит организм к отдыху. Также напиток поддерживает людей с алкоголизмом.

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