Трехлетняя девочка с редким заболеванием не может прекратить есть стены, диван и стекло

Мать обратилась за помощью из-за редкого заболевания своей дочери, которая "ест дом".

Об этом пишет Metro.

25-летняя Стейси А'Гирн должна постоянно контролировать трехлетнюю Винтер, чтобы она не грызла потенциально опасные предметы. У девочки диагностировали аутизм, и она страдает необычным расстройством пищевого поведения Пика, которое влечет за собой тягу к несъедобным предметам.

Стейси поймала Винтер за тем, как она объедала штукатурку со стен, поролон дивана и грызла боковую часть стульчика для кормления. Женщина с тревогой наблюдала, как ее дочь разбивает фоторамки и пытается съесть осколки стекла. Девочка даже начала просыпаться ночью, чтобы погрызть свою кроватку и одеяло, в котором она спит.

Стейси А'Гирн с дочерью / Фото: SWNS

Британка сказала: "Она буквально съедает весь дом. Я купила новенький диван, а она отгрызла от него куски. Она очень прихотлива к обычной еде, но может сидеть и есть губку. Она разбила около восьми фоторамок и пыталась съесть стекло. Несмотря на все, она находит способ съесть то, что ей нельзя. К счастью, она никогда не наносила себе вреда, поскольку я очень пристально за ней слежу. Но это работа на полный рабочий день".

Стейси впервые заметила, что Винтер тянет что-то в рот, когда была еще ребенком, но не думала, что это было чем-то серьезным. Винтер достигала обычных вех развития – например, говорила и ходила – примерно до 13 месяцев, когда все изменилось "за одну ночь". Она стала невербальной, а ее необычные пищевые привычки начали усиливаться, что побудило Стейси обратиться к своему медицинскому посетителю, который направил ее к врачам.

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В январе в 2024 году, после дальнейших тестов и диагноза Пика, Винтер также поставили диагноз аутизм.

Стейси рассказала: "Дети всегда берут в рот разные предметы, но когда она начала делать это часто, я начала думать, что это ненормально. Пика может быть более распространенным явлением у детей с аутизмом, который есть и у Винтер. Я думаю, что это сенсорная вещь, и она требует разных текстур. У нее очень тяжелая форма аутизма, поэтому она мало разговаривает и имеет некоторые проблемы с поведением".

Девочка ест поролон дивана / Фото: SWNS

Также мама застукала девочку за поеданием наполнителей игрушек, растений и воска из свечей.

"Я сажаю Винтер на стульчик с едой, но она выбирает еду на стульчике. Аутизм очень влияет на ее сон, и она часто просыпается. Ее Пика очень часто выходит поиграть ночью. Она просыпается в 2 часа ночи, и я застаю ее за поеданием кроватки и одеяла. Это утомительно – следить за ней 24 часа в сутки 7 дней в неделю, но у меня уже сложился хороший распорядок дня, и я понимаю ее потребности", — поделилась она.

Стейси обнаружила, что "сенсорные игры" помогли отвлечь Винтер.

Трехлетняя Винтер / Фото: SWNS

Она добавила: "Детям с аутизмом нравятся сенсорные вещи, к которым можно прикоснуться, или звуки. Я купила для нее жевательные бусы, специально разработанные для людей с Пикой, которые она может жевать с разными текстурами. Также она ест макароны разной формы, какие она может потрогать или поиграть с ними. Врачи сказали, что мы мало что можем сделать. Это не очень хорошо для нее, но не очень опасно – если это не стекло. Я просто должна очень внимательно за ней следить и надеюсь, что она со временем вырастет из этого".

Напомним, в Китае младенец родился с 10-сантиметровым хвостом. Это очень редкий случай.

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