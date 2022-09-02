Тренер по фитнесу поделился простыми советами, как сжечь жир на животе за считанные недели

Многих беспокоит вопрос, как сжечь жир на животе за короткий срок. Поэтому тренер по фитнесу Пол Ревелия поделился своим опытом и мнениями по этому поводу. Читайте, как избавиться от жира на животе, в материале ТСН.ua.

В своем видео на YouTube-канале известный бодибилдер и фитнес-тренер Пол Ревелия делится простыми советами, как сжечь жир на животе за считанные недели. По его мнению, эти лайфгаки будут полезны не только тем, кто только начинает свой путь в фитнесе, но и профессиональным бодибилдерам.

Прежде всего, он предлагает использовать одно из специальных приложений, которые помогают отслеживать, что вы едите. Тем не менее, он не рекомендует сразу вносить какие-либо изменения в свой рацион. Напротив, будь то ваш обычный день, просто подходите к употреблению более ответственно. Существует общепризнанная мудрость: нужно потреблять на 0,5 кг веса потреблять не больше грамма белка.

Второй совет Ревелия состоит в том, чтобы увеличивать уровень физической активности ежедневно. Если подходить к этому со всей серьезностью, то совсем скоро можно увидеть положительные изменения в своем теле. Также он рекомендует взглянуть на потребляемые калории и на уровень активности. Помните, что вы должны сжигать больше, чем потребляете, чтобы жир на животе начал пропадать.

При этом, не нужно выполнять упражнения, которые вам не нравятся. Сжигать жир на животе можно с помощью простой прогулки или подъема ног. Найдите то, что вам нравится, тогда сжигать энергию будет проще. А вот скручивания, по мнению Пола, больше подходят, если вы хотите нарастить мышцы, а вот от жира на животе они почти бессильны.

Последний совет от Ревелия – регулярно делать фотографии того, как вы выглядите. Не обязательно показывать их кому-нибудь. Просто так изменения, происходящие с вашим телом, будут заметнее.