Тревожность и не только: 5 побочных эффектов, которые вызывает чрезмерное употребление кофе

Специалисты рекомендуют выпивать не более 28 чашек кофе в неделю, то есть примерно 4 чашки кофе в день. Однако употребление этого или других кофеиносодержащих напитков в большем количестве может отрицательно повлиять на здоровье, в том числе на продолжительность жизни. Передозировка кофеином часто вызывает неприятные побочные эффекты для здоровья.

Об этом пишет Eat This, Not That! со ссылкой на данные Science.

Тревожность

Среднестатистическая чашка кофе весом 225 г содержит 95 миллиграммов кофеина. То есть, если человек выпивает больше 4 чашек кофе, он употребляет примерно 500 миллиграммов кофеина в день. Одно исследование Journal of Psychopharmacology сообщает, что потребление кофеина на таком уровне может повлечь за собой высокий уровень стресса, тревожности и даже депрессии. Исследование показывает, что употребление более 1000 миллиграммов кофеина в неделю даже провоцирует высокую тревожность.

"Несмотря на то, что о тревожности и стрессе следует поговорить с медицинским работником, особенно относительно вашего психического здоровья, важно также оценить потребление кофеина с этим специалистом и обсудить улучшение потребления кофеина в дальнейшем", — отмечается в исследовании.

Нарушение режима сна

Регулярное употребление кофе может вызвать проблемы с нормальным режимом сна, особенно если вы наслаждаетесь чашкой кофе днем. В одном исследовании было оценено 197 учеников старших классов — смешанное количество пользователей с умеренным потреблением кофеина сообщило о раннем утреннем пробуждении и дневной сонливости по сравнению с группой, которая употребляла меньше кофеина.

"Хотя регулярное употребление кофе несет много пользы для здоровья, ограничение ежедневного потребления кофе до минимума, и только утром, может улучшить ваш ночной сон", — отмечают специалисты.

Ускорение пульса

Как показало исследование, употребление 100 миллиграммов кофеина ежечасно до 5 часов не привело к увеличению частоты сердечных сокращений. Но употребление значительного количества может привести к изменению ритма сердцебиения.

"Но для этого потребуется потребление значительного количества кофеина", — говорится в материале.

Нервозность

Вы наверняка замечали, что после большого количества чашек кофе руки могут дрожать? На самом деле это определяется как передозировка кофеина, которая, по данным Healthline, может вызвать головные боли, нервозность, проблемы со сном и учащенное сердцебиение.

"Если вы испытываете любой из этих тяжелых побочных эффектов, когда вы пьете слишком много кофе, вам следует обратиться за медицинской помощью", — советуют специалисты.

Чувство усталости

Естественно, что люди нередко обращаются к кофе или другим напиткам с кофеином, если испытывают усталость. Однако употребление его избыточного количества, особенно с добавлением сахара, оказывает отрицательный эффект. В исследовании Innovations in Clinical Neuroscience установили, что у участников, которым давали определенное количество напитков с кофеином для получения энергии, возникала психическая усталость.

"Кофеин обычно влечет за собой снижение уровня энергии. Но когда он исчерпывается, лучше всего пополнить его до того, как планируете идти спать, вместо того, чтобы употреблять больше кофе, который не даст вам заснуть. Потому что нарушение сна позже повлечет за собой еще большую усталость в течение дня, создавая порочный круг", — завершили в издании.

Раньше мы писали о том, как зависит влияние кофе на организм человека от способа его приготовления.

Читайте также: