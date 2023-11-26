Трезвый ум и ясная память: четыре упражнения, которые сохранят здоровье в старости

С помощью регулярных тренировок вы останетесь в отличной форме и сможете отодвинуть время появления изменений, связанных с возрастом. Запоминайте эти четыре упражнения.
Разноцветный текст
Вы видите перед собой перечень слов, написанных разным цветом.
Начинайте по порядку от первого слова называть вслух тот цвет, которым написан текст. Когда дойдете до конца, попытайтесь повторить в обратном порядке.
Сначала вам будет достаточно сложно, ведь за восприятие цвета и слов отвечают разные полушария головного мозга. Но со временем вы сможете делать это гораздо быстрее.
Чем эффективно это упражнение : Она является профилактикой болезни Альцгеймера, ведь помогает установить связи между двумя полушариями головного мозга. Также тренирует переключение внимания и память.
Таблица Шульте
Сосредоточьтесь на цифре "19" в центре таблицы. Ваша цель найти цифру "1", зафиксировать ее взглядом и так по порядку найти все цифры по растущей.
Вы можете нарисовать свою собственную таблицу для выполнения этого упражнения, главное – хаотично расположить цифры.
Чем эффективно это упражнение : Она помогает увеличить скорость принятия информации и ее обработки, также развивает периферийное зрение.
Знаки пальцами
Сложите пальцы правой и левой руки так, как показано на рисунке ниже.
Затем поочередно меняйте положение пальцев, чтобы левая показывала тот знак, который показывала правая и наоборот. Повторите несколько раз. Теперь попытайтесь повторить это упражнение обеими руками.
Чем эффективно это упражнение : Она помогает тренировать внимание и умение быстро переключаться с одной задачи на другую.
Синхронное рисование
Возьмите два листа бумаги и по ручке в каждую руку. Одновременно начинайте рисовать обеими руками геометрические фигуры (буквы или слова с одинаковым количеством знаков).
Чем эффективно это упражнение : Синхронное рисование научит ваш мозг справляться с несколькими задачами одновременно, а также активизирует деятельность обоих полушарий.
Что еще нужно делать, чтобы тренировать свой мозг
Нейробиолог Лоуренс Катц разработал специальные упражнения для тренировки мозга, а также написал книгу, в которой изложил несколько важных советов. К примеру, он советует тренировать первой недоминантную руку. Для этого стоит всего лишь выполнять ежедневные ритуалы. Также старайтесь принимать душ или выполнять другие действия, не требующие зрения, с закрытыми глазами. Добираясь с работы или магазина, прокладывайте новый маршрут. Можно смотреть видео без звука, чтобы за жестами и движениями понимать, о чем идет речь.
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