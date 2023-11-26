Трезвый ум и ясная память: четыре упражнения, которые сохранят здоровье в старости

С помощью регулярных тренировок вы останетесь в отличной форме и сможете отодвинуть время появления изменений, связанных с возрастом. Запоминайте эти четыре упражнения.

Разноцветный текст

Вы видите перед собой перечень слов, написанных разным цветом.

Что нужно, чтобы тренировать свой мозг / Фото: ТСН.ua

Начинайте по порядку от первого слова называть вслух тот цвет, которым написан текст. Когда дойдете до конца, попытайтесь повторить в обратном порядке.

Сначала вам будет достаточно сложно, ведь за восприятие цвета и слов отвечают разные полушария головного мозга. Но со временем вы сможете делать это гораздо быстрее.

Чем эффективно это упражнение : Она является профилактикой болезни Альцгеймера, ведь помогает установить связи между двумя полушариями головного мозга. Также тренирует переключение внимания и память.

Таблица Шульте

Сосредоточьтесь на цифре "19" в центре таблицы. Ваша цель найти цифру "1", зафиксировать ее взглядом и так по порядку найти все цифры по растущей.

Что нужно, чтобы тренировать мозг / Фото: ТСН.ua

Вы можете нарисовать свою собственную таблицу для выполнения этого упражнения, главное – хаотично расположить цифры.

Чем эффективно это упражнение : Она помогает увеличить скорость принятия информации и ее обработки, также развивает периферийное зрение.

Знаки пальцами

Сложите пальцы правой и левой руки так, как показано на рисунке ниже.

Что нужно, чтобы тренировать мозг / Фото: Фото из открытых источников

Затем поочередно меняйте положение пальцев, чтобы левая показывала тот знак, который показывала правая и наоборот. Повторите несколько раз. Теперь попытайтесь повторить это упражнение обеими руками.

Чем эффективно это упражнение : Она помогает тренировать внимание и умение быстро переключаться с одной задачи на другую.

Синхронное рисование

Возьмите два листа бумаги и по ручке в каждую руку. Одновременно начинайте рисовать обеими руками геометрические фигуры (буквы или слова с одинаковым количеством знаков).

Что нужно, чтобы тренировать мозг / Фото: Фото из открытых источников

Чем эффективно это упражнение : Синхронное рисование научит ваш мозг справляться с несколькими задачами одновременно, а также активизирует деятельность обоих полушарий.

Что еще нужно делать, чтобы тренировать свой мозг

Нейробиолог Лоуренс Катц разработал специальные упражнения для тренировки мозга, а также написал книгу, в которой изложил несколько важных советов. К примеру, он советует тренировать первой недоминантную руку. Для этого стоит всего лишь выполнять ежедневные ритуалы. Также старайтесь принимать душ или выполнять другие действия, не требующие зрения, с закрытыми глазами. Добираясь с работы или магазина, прокладывайте новый маршрут. Можно смотреть видео без звука, чтобы за жестами и движениями понимать, о чем идет речь.

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