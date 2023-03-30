Три человека умерли от нового вируса, который убивает в течение 24 часов: известны симптомы

Город в Бурунди закрыт на карантин.

Город в Бурунди, Западная Африка, закрыли на карантин после вспышки неизвестного вируса, вызывающего кровотечение из носа.

Представители здравоохранения страны говорят, что они исключили Эболу и Марбург.

Об этом пишет mirror.co.uk.

Загадочный вирус вызывает такие симптомы, как лихорадка, головные боли, головокружение и рвота.

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Сообщается, что район Базиро закрыли на карантин после того, как двоих инфицированных перевели туда для лечения.

Медсестра из медицинского центра Мигва сказала, что болезнь "убивает быстро", причем все три случая смерти наступили в течение 24 часов после появления симптомов у пациента.

Министерство здравоохранения Бурунди внимательно изучает вирус.

Это произошло после того, как в начале марта соседняя Танзания объявила о вспышке болезни Марбурга, а Всемирная организация здравоохранения объявила об очень высоком риске для соседних стран.

В июле в прошлом году врачи были отправлены в Бурунди для расследования таинственного "носового кровотечения" на юге Танзании, унесшей жизни трех человек.

Напомним, в Бразилии 36-летнюю женщину похоронили заживо в гробнице. Ее доставили в местную больницу с серьезными травмами головы.

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