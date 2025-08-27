Три черты у детей, которые могут стать предвестниками психопатии: новое исследование

Дети / © Фото из открытых источников

Дети уже в трехлетнем возрасте могут проявлять поведение, которое впоследствии увеличивает вероятность развития психопатии. Об этом заявила профессор Эсси Видинг, которая исследовала влияние генов и среды на формирование личностных расстройств.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

Психопатия — это состояние, когда человеку не хватает эмпатии, он действует эгоистично и может вести себя вредно или даже преступно. Исследовательница подчеркивает, что наличие тревожных черт в детстве не означает, что человек обязательно станет психопатом, однако они свидетельствуют о повышенном риске по сравнению с другими детьми.

Команда Видинг наблюдала за детьми, в частности за близнецами, анализируя их реакцию на эмоции других, умение справляться с разочарованием, а также изучая активность мозга и физиологические показатели, например частоту сердечных сокращений.

В результате ученые выделили три ключевых признака:

отсутствие эмоциональной реакции на боль или страдания других — дети оставались равнодушными, даже если нанесли вред и видели слезы;

трудности со связыванием собственных действий с последствиями — они не учились на наказаниях и продолжали причинять вред;

равнодушие к тому, чтобы приносить радость другим — в отличие от большинства детей, которым нравится радовать родителей или друзей, эти дети сосредотачивались только на собственных желаниях.

Исследование также показало, что генетика играет значительную роль: идентичные близнецы имели большее сходство в таких чертах, чем разнояйцевые. У детей с подобными проявлениями наблюдались различия и в работе мозга, в частности в участках, отвечающих за обработку эмоций.

Несмотря на это, Видинг отмечает: «Никто не рождается психопатом, и гены не являются шаблоном, но есть люди, чей генетический состав означает, что они имеют более высокий риск, чем другие».

Важным фактором остается воспитание. Исследование подтвердило, что теплая и любящая среда, положительное подкрепление от взрослых и терапия помогают уменьшить риск формирования психопатических черт.

