Три неожиданных продукта, которые повышают уровень холестерина

Высокий уровень холестерина в крови провоцирует образование так называемых бляшек в сосудах, из-за чего у них нарушается кровообращение. Жирная и обработанная пища является основным источником «плохого» холестерина, поступающего в организм.

Диетолог Джесси Федер рассказала о нескольких популярных продуктах, которые могут причинить вред здоровью вашего сердца, если их употреблять в большом количестве, пишет She Finds.

Кокос и кокосовое масло

Если вы не будете умерены, употребление слишком большого количества этого продукта может привести к повышению уровня холестерина.

Жирное молоко

Молоко богато кальцием, витамином D, калием и другими веществами, и все это полезно для вашего здоровья, но диетология рекомендует избегать жирного молока, если вы хотите снизить уровень холестерина.

«Молоко богато калориями и жирами, в том числе и насыщенными, — говорит она. — Это может привести к увеличению массы тела и уровню плохого холестерина. Увеличение массы тела и потребление насыщенных жиров связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний».

Орехи

Орехи очень полезны, их часто считают одним из самых полезных перекусов, и если есть в умеренных количествах, они даже могут быть полезны для вашего сердца. Однако, как отмечает Федер, ситуация может измениться, если вы будете есть слишком много орехов и слишком часто.

На самом деле все эти продукты полезны, если в вашем рационе они присутствуют в умеренном количестве. Поэтому важно ограничить употребление кокосового масла, жирного молока и орехов, если вы хотите снизить уровень холестерина и улучшить здоровье сердца.

Ранее сообщалось, что интенсивное потребление овса в течение двух дней может снижать уровень холестерина более эффективно, чем умеренное, регулярное потребление.