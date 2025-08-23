ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
Количество просмотров
386
Время на прочтение
2 мин

Три опасных продукта, от которых можно умереть

Не все продукты можно употреблять в пищу без специальной подготовки.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Главная опасность ревеня кроется в его листьях, содержащих большое количество щавелевой кислоты

Главная опасность ревеня кроется в его листьях, содержащих большое количество щавелевой кислоты / © Pixabay

Продукты питания так или иначе влияют на здоровье человека. Следует знать о продуктах, которые лучше убрать из своего рациона, ведь они способны вызвать преждевременную смерть у человека.

Рыба Фугу

Все дело в том, что в организме фугу накапливается очень опасное химическое вещество — тетродотоксин, от которого не существует антидота. Этот яд примерно в 1000 раз токсичнее цианида и является нейротоксином — он блокирует каналы между телом и мозгом, поражая нервную систему. Как следствие возникает паралич, отказывающий легкие и сердце, и животное или человек, контактировавший с ядом, умирает в течение нескольких минут.

Несмотря на это, в некоторых странах фугу считают изысканным деликатесом.

Сыр кассу марцу

Сыр кассу марца известен тем, что он содержит живые личинки творожной мухи.

Они ускоряют процесс разложения, поэтому сыр становится очень мягким, а внутри даже жидким.

Ревень

Ревень является уникальным продуктом с выразительным кисловатым вкусом, широко используемым в кулинарии, но может быть опасным.

Главная опасность ревеня кроется в его листьях, содержащих большое количество щавелевой кислоты. Это вещество в высоких дозах может привести к отравлению, поскольку оно образует нерастворимые соли кальция (оксалаты), негативно влияющие на работу почек. Употребление большого количества щавелевой кислоты может привести к тошноте, рвоте, диарее и даже повреждению внутренних органов.

Ранее врач назвал опасные продукты для мозга — это поврежденные консервы, определенные виды рыбы, сырая свинина и непастеризованное молоко могут вызвать серьезные неврологические проблемы, от паралича до деменции.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie