- Дата публикации
-
- Категория
- Здоровье
- Количество просмотров
- 386
- Время на прочтение
- 2 мин
Три опасных продукта, от которых можно умереть
Не все продукты можно употреблять в пищу без специальной подготовки.
Продукты питания так или иначе влияют на здоровье человека. Следует знать о продуктах, которые лучше убрать из своего рациона, ведь они способны вызвать преждевременную смерть у человека.
Рыба Фугу
Все дело в том, что в организме фугу накапливается очень опасное химическое вещество — тетродотоксин, от которого не существует антидота. Этот яд примерно в 1000 раз токсичнее цианида и является нейротоксином — он блокирует каналы между телом и мозгом, поражая нервную систему. Как следствие возникает паралич, отказывающий легкие и сердце, и животное или человек, контактировавший с ядом, умирает в течение нескольких минут.
Несмотря на это, в некоторых странах фугу считают изысканным деликатесом.
Сыр кассу марцу
Сыр кассу марца известен тем, что он содержит живые личинки творожной мухи.
Они ускоряют процесс разложения, поэтому сыр становится очень мягким, а внутри даже жидким.
Ревень
Ревень является уникальным продуктом с выразительным кисловатым вкусом, широко используемым в кулинарии, но может быть опасным.
Главная опасность ревеня кроется в его листьях, содержащих большое количество щавелевой кислоты. Это вещество в высоких дозах может привести к отравлению, поскольку оно образует нерастворимые соли кальция (оксалаты), негативно влияющие на работу почек. Употребление большого количества щавелевой кислоты может привести к тошноте, рвоте, диарее и даже повреждению внутренних органов.
Ранее врач назвал опасные продукты для мозга — это поврежденные консервы, определенные виды рыбы, сырая свинина и непастеризованное молоко могут вызвать серьезные неврологические проблемы, от паралича до деменции.