Три осенних продукта, которые помогут снизить холестерин и давление: советуют диетологи

Что есть для снижения холестерина и давления — три полезных продукта / © Associated Press

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Некоторые сезонные продукты могут помочь поддерживать здоровье сердца, нормальный уровень холестерина и артериальное давление. Диетологи рекомендуют обратить внимание на сочетание трёх доступных ингредиентов, богатых клетчаткой, калием и другими полезными веществами.

Об этом пишет Verywell Health.

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Почему тыква, батат и фасоль полезны для сердца

Мускатная тыква, сладкий картофель (батат) и фасоль содержат клетчатку, которая может способствовать снижению уровня так называемого «плохого» холестерина (ЛПНП) в крови.

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Как пояснила менеджер по клиническому питанию Henry Ford Health Мишель Гиллеран, растворимая клетчатка связывается с желчными кислотами в кишечнике. В ответ печень вырабатывает новые желчные кислоты, используя для этого холестерин из крови. Благодаря этому процессу его количество в кровотоке может уменьшаться.

Согласно данным исследований, потребление от 2 до 10 граммов растворимой клетчатки связано с небольшим, но статистически значимым снижением уровня холестерина ЛПНП.

Кроме того, клетчатка помогает дольше сохранять чувство сытости. По словам Гиллеран, это может способствовать снижению потребления калорий и контролю веса, что, в свою очередь, положительно влияет на состояние кровеносных сосудов и артериальное давление.

В то же время специалистка советует увеличивать количество клетчатки в рационе постепенно. Резкие изменения в питании могут вызвать вздутие живота и диарею, особенно если человек пьет недостаточно воды.

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Сколько тыквы, батата и фасоли следует есть

Диетологи рекомендуют начинать с порций объемом примерно в полстакана каждого продукта. В таком количестве содержится:

Батат — 3,3 грамма клетчатки.

Мускатная тыква — 3,28 грамма клетчатки.

Черная фасоль— 8,3 грамма клетчатки.

Помимо клетчатки, все три продукта содержат калий, который помогает поддерживать нормальную работу сердечно-сосудистой системы и регулировать артериальное давление.

Диетолог больницы Piedmont Atlanta Лена Бил объяснила, что калий участвует в регулировании частоты сердечных сокращений. При этом она подчеркнула важность контроля порций, особенно с учетом работы почек.

Батат также является источником сложных углеводов, которые усваиваются медленнее, чем простые. Благодаря этому уровень сахара в крови повышается более плавно. Кроме того, сладкий картофель содержит витамин А, необходимый для поддержания зрения и нормальной работы иммунной системы.

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Как правильно готовить эти продукты

По словам диетологов, важно не только то, какие продукты выбирать, но и то, как их готовить.

Мишель Гиллеран рекомендует ограничить употребление сливочного масла, пальмового и кокосового масел. Они содержат много насыщенных жиров, которые могут способствовать повышению уровня холестерина ЛПНП.

Вместо этого специалистка советует выбирать оливковое масло первого отжима или масло авокадо.

Лена Бил назвала запекание одним из удачных способов приготовления этих продуктов. Также тыкву, батат и фасоль можно добавлять в осенние и зимние рагу, в частности готовить их в мультиварке.

В то же время диетолог рекомендует избегать жарки, поскольку при таком способе приготовления продукты могут впитывать масло с высоким содержанием насыщенных жиров.

Эти три продукта можно сочетать с нежирными источниками белка и свежей зеленью. Так получится сытное осеннее блюдо, богатое питательными веществами.

Напомним, ранее мы сообщали, что правильно подобранные перекусы могут не только утолить голод, но и помочь поддерживать память, концентрацию внимания и здоровье мозга.

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