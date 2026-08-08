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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
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Три привычки после 45 лет добавляют до 13 лет без деменции — исследование

Люди с нормальным АД, без диабета и без привычки курить реже сталкиваются с ранним развитием деменции.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Три привычки после 45 лет добавляют до 13 лет без деменции — исследование

© pixabay.com

Поддержание нормального АД, отсутствие диабета и отказ от курения в возрасте от 45 до 65 лет связаны в среднем с 12,6 дополнительными годами жизни без деменции. К такому выводу пришли исследователи.

Об этом пишет издание Science alert.

Ключевое значение имеет состояние сосудов в среднем возрасте. Именно высокое давление, диабет и курение негативно влияют на кровеносные сосуды, что, в свою очередь, связано с повышенным риском когнитивных нарушений, считают эксперты.

Отдельно исследователи обнаружили, что женщины со всеми тремя факторами риска в среднем жили без деменции 18,1 лет с начала наблюдения, тогда как мужчины — 16,6 лет. В будущем ученые планируют исследовать, насколько отказ от курения или снижения АД уже в среднем возрасте могут уменьшить риск развития деменции.

Важно понимать: исследование не доказывает, что эти факторы непосредственно влекут за собой деменцию, но подтверждает их тесную связь с риском заболевания. Ученые планируют дальше изучать, насколько отказ от курения или снижение давления в среднем возрасте может снизить этот риск.

Ранее сообщалось, что глюкозамин, используемый для здоровья суставов, может быть связан с повышенным риском прогрессирования деменции.

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