Три продукта, которые не стоит покупать в супермаркетах: врач объяснил причину

Австралийский врач-микробиом и гастроэнтеролог доктор Пол Фрумс назвал три популярных продукта, которые он никогда не покупает в супермаркетах. По его словам, хоть они и рекламируются как «здоровые», на самом деле могут нарушать здоровье кишечника людей, которые этого даже не подозревают.

Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на видео, опубликованное врачом соцсети.

На первом месте в его списке — ароматизированные детские йогурты, в частности яркие пакетики и баночки, которые рекламируются как здоровые продукты для ланч-боксов.

«Большинство из них — это десерты с витаминами, напечатанными на этикетке», — пояснил он.

По словам доктора Фрумса, многие из них содержат эмульгаторы, искусственные красители и большое количество добавленного сахара.

Эти ингредиенты могут негативно влиять на микробиом — триллионы бактерий, живущих в пищеварительной системе и играющих ключевую роль во всем, от пищеварения до иммунитета.

Второй пункт, которого избегает доктор Фрумс, это безалкогольные напитки без сахара и «диетические» напитки.

Хотя многие потребители рассматривают их как более здоровую альтернативу сладким напиткам, он говорит, что искусственные подсластители, используемые в них, все же могут иметь нежелательные последствия.

«Аспартам, сукралоза и сахарин могут изменить микробиом всего за две недели», — сказал врач.

Некоторые исследования, добавил он, связывают искусственные подсластители с непереносимостью глюкозы — когда организму трудно должным образом перерабатывать сахар — несмотря на то, что эти напитки рекламируются как «более полезные для вас» варианты.

«Напиток, который рекламируется как здоровый выбор, начинает вести себя в вашем организме как сахар», — сказал он.

Последний продукт из супермаркета, которого он вообще избегает, это упакованные снэковые батончики, включая мюсли-батончики и протеиновые батончики.

Доктор Фрумс утверждает, что многие батончики, которые рекламируются как удобная здоровая пища, содержат много масел семян, эмульгаторов, сахарных спиртов и длинных списков ингредиентов, которые мало похожи на цельные продукты.

При этом врач подчеркнул, что здоровье кишечника — это скорее долгосрочные привычки, чем совершенство.

«Если ваша семья питается цельной, настоящей пищей 80 процентов времени, то случайные лакомства не будут иметь значения. Но если эти три продукта появляются каждый день, стоит переосмыслить это», посоветовал доктор Фрумс.

