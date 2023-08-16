Три продукта, которые нельзя есть на завтрак: советы стоматолога

Несмотря на то, что завтрак может быть самым важным приемом пищи в течение дня, есть несколько продуктов, которые никогда не следует есть утром.

Существует ряд продуктов, которые популярны на завтрак, но знаете ли вы, что можете нанести серьезный вред своим зубам, если будете их регулярно употреблять?

ТСН.ua предлагает вам адаптацию материала Woman&Home, чтобы узнать, какие продукты лучше не есть с утра.

Стоматолог Абель Азизи рассказал: "Чтобы предотвратить повреждение зубов и сохранить здоровье полости рта, важно избегать определенных продуктов, которые могут оказать негативное влияние на зубы, особенно утром, когда естественные защитные силы полости рта снижены из-за уменьшения выработки слюны во время сна".

Доктор Азизи подробно объяснил, каких трех продуктов важно избегать утром.

Цитрусовые

«Отказ от цитрусовых с утра имеет решающее значение для предотвращения повреждения зубов из-за их высокой кислотности, — объясняет стоматолог. – Цитрусовые, такие как апельсины, грейпфруты и лимоны, содержат лимонную кислоту, которая может ослабить зубную эмаль, делая зубы более уязвимыми к эрозии и кариесу”.

Апельсиновый сок / Фото: Pexels

Если у вас чувствительные зубы, это безусловно должно вас заинтересовать. Доктор объяснил научную основу: «Утренняя выработка слюны слабая, что снижает естественную защиту полости рта от кислот, а потребление кислых фруктов в это время может усилить повреждение. Желательно выбирать менее кислые варианты завтрака, чтобы защитить зубную эмаль и здоровье полости рта в целом”.

Кофе

Хотя кофе может быть основным продуктом для большинства во время завтрака, доктор Азизи предостерегает от горячего напитка, если вы хотите избежать желтых зубов или научиться отбеливать зубы в домашних условиях. “Рекомендуется избегать кофе утром, чтобы предотвратить повреждение зубов из-за его двойного воздействия — кислотности и потенциальной окраски. Кофе кислый по своей природе и со временем может постепенно разрушать зубную эмаль, особенно если ее употреблять натощак, когда выработка слюны снижается”.

Кофе / Фото: pixabay.com

Стоматолог добавляет: Кроме того, темные пигменты кофе могут привести к изменению цвета зубов, что ухудшает их эстетический вид. Чтобы защитить здоровье полости рта, желательно свести к минимуму потребление кофе утром и подумать о том, чтобы прополоскать рот водой после употребления кофе, чтобы помочь смягчить его влияние”.

Сладкие хлопья и выпечка

"Отказ от сладких каш и выпечки утром имеет важное значение для предотвращения повреждения зубов из-за высокого содержания сахара и потенциальной способности способствовать развитию кариеса", — отметил врач.

Кексы / Фото: pixabay.com

“Сладкие каши и выпечка создают среду, благоприятную для роста вредных бактерий во рту, поскольку они являются постоянным источником сахара, которым питаются бактерии, что приводит к выработке кислоты и эрозии эмали. Потребление этих продуктов в начале дня, когда поток слюны уменьшается во время сна, усугубляет риск повреждения. Выбор альтернативных вариантов завтрака с пониженным содержанием сахара может помочь защитить зубную эмаль и поддержать здоровье полости рта в долгосрочной перспективе”, – подытожил доктор Азизи.

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