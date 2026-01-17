Три продукта, которые провоцируют появление изжоги

Изжога — распространенный признак нарушения пищеварения / © ТСН.ua

Изжога (иначе — жажда) — жгучее ощущение в верхней части живота, за грудиной, вследствие повышения уровня кислотности в желудке, что сопровождается кислым или горьким вкусом во рту.

Изжога преимущественно реагирует на «тяжелую» для желудка пищу или на небрежное отношение к режиму приема пищи.

Есть три основных продукта, которые чаще всего вызывают кислотный рефлюкс и изжогу.

Алкоголь

По данным Национальной службы здравоохранения, употребление слишком большого количества алкоголя может вызвать кислотный рефлюкс, поэтому старайтесь избегать употребления алкоголя как можно больше.

Алкоголь ослабляет симптомы нижних отделов пищевода, которые могут вызвать изжогу. Употребление значительного количества вина и пива может фактически увеличить количество желудочной кислоты в организме, что повысит вероятность возникновения изжоги.

Острая пища

Острая пища может быть вкусной и полезной для вашей иммунной системы, но она является одним из наиболее частых провоцирующих факторов изжоги.

Острая пища содержит соединение под названием капсаицин, которое, как считается, замедляет скорость пищеварения. Поэтому пища дольше остается в желудке, что увеличивает риск изжоги.

Жирные продукты

Продукты с высоким содержанием жира увеличивают симптомы кислотного рефлюкса.

Жирная пища может расслабить нижний сфинктер пищевода, позволяя желудочной кислоте выходить из желудка в пищевод и вызвать кислотный рефлюкс.

Как быстро уменьшить изжогу

Помочь себе можно знанием и соблюдением правил здорового питания и применением антацидов — средств, снижающих кислотность желудка и оказывающих обволакивающее действие. Их можно купить в аптеке без рецепта врача. Важно, чтобы препарат нейтрализовал только избыток соляной кислоты, не препятствовал физиологическому процессу пищеварения и не обладал эффектом бумеранга, то есть не вызывал вторичной гиперсекреции желудочного сока.

