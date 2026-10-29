Три шестерки против лишних килограммов: как работает популярный метод похудения

Ходьба 6-6-6 — как похудеть без тренажерного зала и сложных упражнений / © pexels.com

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В социальных сетях набирает популярность метод ходьбы «6-6-6», который называют простым способом повысить физическую активность и помочь организму тратить больше энергии. Для такой тренировки не требуется специальное оборудование, а её основной принцип заключается в длительной ходьбе в достаточно быстром темпе.

Об этом сообщило издание Blikk.

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Метод состоит из трёх этапов: сначала нужно уделить 6 минут разминке, затем 60 минут быстро идти, а завершить тренировку 6-минутной заминкой. В целом такая прогулка длится 72 минуты.

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Почему этот метод называют «6-6-6»

Иногда в схему добавляют ещё одну «шестёрку»: предлагают тренироваться в 6 утра или в 6 вечера. Однако конкретное время не является обязательным условием. Гораздо важнее считаются регулярность занятий и интенсивность ходьбы.

В социальных сетях метод «6-6-6» также стал популярен как «японский» фитнес-метод. При этом конкретных доказательств того, что эта схема действительно возникла в Японии, нет.

Во время основной 60-минутной части нужно двигаться в темпе, который ускоряет сердцебиение и дыхание. Ориентиром может служить так называемый «разговорный тест»: человек ещё способен говорить во время ходьбы, но петь ему уже сложно. Обычно это соответствует скорости около 5–6 км/ч, хотя оптимальный темп зависит от физической формы.

Можно ли похудеть благодаря ходьбе 6-6-6

Быстрая ходьба увеличивает расход энергии и может способствовать снижению веса при дефиците калорий. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, человек весом около 70 кг за час ходьбы со скоростью 5,6 км/ч может сжечь примерно 280 калорий. Этот показатель зависит от веса, скорости движения и рельефа местности.

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В то же время сама по себе ходьба не гарантирует похудения. Если калории, потраченные во время тренировки, компенсировать едой, вес может не измениться. Поэтому физическую активность рекомендуется сочетать со сбалансированным питанием.

Регулярная ходьба также может улучшать работу сердечно-сосудистой системы и выносливость. Физическая активность положительно влияет и на психическое здоровье: по данным ВОЗ, она может способствовать уменьшению симптомов тревоги и депрессии, улучшению сна и поддержанию когнитивных функций.

Кому не стоит сразу ходить по часу

Новичкам не обязательно сразу выполнять полную программу 6-6-6. Начать можно с 15–20 минут ходьбы и постепенно увеличивать продолжительность и нагрузку.

ВОЗ рекомендует взрослым не менее 150–300 минут аэробной активности умеренной интенсивности в неделю. Если же выполнять часовую часть тренировки 6-6-6 шесть раз в неделю, то только быстрая ходьба составит 360 минут.

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Пожилым людям, тем, у кого ограниченная подвижность, или тем, кто возобновляет физическую активность после длительного перерыва, следует адаптировать нагрузку к своим возможностям. При наличии серьезных проблем со здоровьем перед началом тренировок необходимо проконсультироваться с врачом.

Основной принцип метода 6-6-6 заключается не в самих цифрах, а в регулярных занятиях. Его популярность объясняется простой схемой, которую можно адаптировать к собственному уровню физической подготовки.

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