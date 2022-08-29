Три специи, которые можно использовать, если у вас высокое кровяное давление

Говорят, что "разнообразие — это приправа жизни". Высокое кровяное давление или даже официальный диагноз гипертонии может означать необходимость внести определенные коррективы в ваш образ жизни.

При повышении АД такие продукты, как лосось, авокадо и темная листовая зелень могут помочь снизить его уровень. Исследования также доказали прямую зависимость между уровнем АД и потреблением соли. Тем не менее, избегание продуктов с высоким содержанием натрия является еще одним способом эффективно поддерживать показатели АД в пределах нормы.

По данным Американской кардиологической ассоциации, общее правило состоит в том, чтобы не превышать 2300 миллиграмм натрия в день.

Взрослым, особенно тем, кто имеет гипертонию или предрасположенность к этому заболеванию, следует ограничить потребление примерно 1500 мг натрия в день. Чтобы объяснить это в перспективе, одна чайная ложка поваренной соли содержит 2325 миллиграмм натрия, что только на 25 миллиграмм превышает рекомендованную суточную норму для среднего человека.

Вот какие специи диетологи предлагают использовать, если у вас высокое давление.

Куркума

Куркума – это невероятно ароматная специя, которая хорошо известна своим противовоспалительным эффектом.

Эта специя потенциально повышает питательные вещества других продуктов, таких как картофель, который также может естественным образом снижать артериальное давление из-за большого количества калия.

Выбирайте сочетание куркумы с черным перцем. Так ваш организм лучше усвоит и использует вкусную специю.

Чесночный порошок

Хотя чесночный порошок, возможно, не столь мощный, как свежий или измельченный, он остается популярной специей, которая может добавить вкус любому блюду.

Чеснок отлично влияет на иммунную систему.

Регулярное потребление чеснока может даже помочь снизить АД.

Одна чайная ложка чесночного порошка содержит незначительное количество 1,86 мг натрия. А в чайной ложке поваренной соли содержится 2360 миллиграмм.

Но употребляйте эту специю в умеренном количестве во время приготовления пищи и читая информацию о питательной ценности чесночного порошка. Главное, чтобы это был чесночный порошок, а не чесночная соль, содержащая 1960 миллиграммов натрия на чайную ложку!

Копченая паприка

Копченая паприка является отличным дополнением ко многим пикантным блюдам, и она может обеспечить копченый вкус без добавления соли и консервантов.

Паприка обладает способностью регулировать уровень сахара в крови и помогает бороться с воспалением, но только при регулярном потреблении.

Следовательно, для тех, у кого высокое кровяное давление и ненасытная тяга к острому и насыщенному вкусу, паприка может быть идеальным выбором.

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