Три способа есть больше и продолжать худеть: диетологи рассказали, в чем секрет

Специалисты назвали распространенной ошибкой при диетах фокус на ограничении пищи. Приоритетом же является добавление здоровой пищи.

Похудение не обязательно должно вызывать чувство ограниченности – добавление здоровых продуктов в вашу диету может быть более эффективным способом достижения результатов, чем исключение определенных продуктов, согласно заявлениям диетологов.

Об этом сообщает Insider.

Чтобы снизить жировую массу, вам нужно находиться в дефиците калорий, потреблять меньше калорий, чем вы используете во время физической активности и движения. Однако вам не нужно исключать вкусняшки, углеводы или голодать в течение долгих часов.

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Вместо этого диетологи советуют сосредоточиться на достаточном потреблении белков, клетчатки и цельных продуктов, чтобы можно было наслаждаться пищей, уменьшая общий прием калорий для снижения веса и удлинения эффекта.

Потребляя больше белков, вы можете обеспечить себе чувство сытости и поддержать ваш метаболизм

Один из способов сделать вашу диету более оптимальной и поддержать процесс похудения – включить разнообразные источники белков, чтобы обеспечить чувство сытости, рассказала спортивная диетолог Энджи Аше.

"Сытость – важный фактор", – отметила Аше. "Если вашей целью является укрепление мышц и понижение жира, то увеличение количества белков в вашей диете может быть полезным".

Белки – это необходимый макронутриент для поддержания тканей, таких как мышцы. Практика свидетельствует, что достаточное потребление белков может помочь похудеть, сохраняя мышечную массу и поддерживая метаболизм в процессе сжигания жира.

"Для большинства людей правильное количество белков составляет от 0,6-1 г/кг массы тела", — сообщила спортивная диетолог Нэнси Кларк.

Однако возможное потребление слишком большого количества белков, что может привести к превышению калорий и не дать дополнительных преимуществ в снижении веса или увеличении мышечной массы, отметила Аше.

"Любые чрезмерности, если вы не хотите набирать вес, могут быть не полезны", — сказала она.

Пища, содержащая много клетчатки, помогает контролировать аппетит и поддерживать здоровое пищеварение

Еще одна стратегия для увеличения количества пищи и уменьшения количества калорий состоит в том, чтобы потреблять больше клетчатки, содержащейся в продуктах, таких как бобовые, фрукты, овощи и цельные зерна.

Клетчатка замедляет пищеварение, что может помочь сохранить ощущение сытости после еды и поддерживать здоровое снижение веса. Она также питает полезные бактерии в пищеварительной системе, например микрофлору кишечника, что связано с преимуществами, такими как здоровый вес и меньший риск заболевания.

К блюдам и перекусам, богатым клетчаткой, относяться овсяная каша, бурито с черными бобами, орехи и рис, рассказала диетолог Бианка Тамбурелло. Федеральное управление по продуктам питания и лекарственным средствам рекомендует взрослым потреблять 28 г клетчатки ежедневно.

Наполняйте тарелку целыми продуктами, такими как овощи, чтобы уменьшить количество калорий без чувства ограничения

Согласно словам диетолога Джаклин Лондон, распространенной ошибкой при диетах является фокус на ограничении пищи для похудения, что может привести к раздражению, голоду и меньшей вероятности соблюдения плана.

Вместо этого приоритетом является добавление здоровой пищи, чтобы убедиться, что вы удовлетворяете свои пищевые потребности.

"Думайте о "больше" – больше овощей, больше фруктов. Чем больше вы думаете о включении этих продуктов, тем удовлетворительнее могут быть ваши блюда", – пояснила диетолог.

Хорошая точка отсчета – наполнение большей части вашей тарелки несложными овощами, такими как листовая зелень. Об этом рассказал доктор Марк Хаймен – семейный врач, специализирующийся на подходе к еде как к лекарству для здоровья.

Он сказал, что потребление большего количества целых продуктов поможет вам избежать обработанных продуктов, связанных с широким спектром проблем со здоровьем, такими как болезни сердца и рак. Практика также показывает, что обработанные продукты являются "гипервкусными", что приводит к потреблению большего количества, чем планировалось.

Напомним, потребление сахара, особенно добавленного и переработанного, существенно увеличилось, делая людей зависимыми от сладкого. Сбалансировать рацион и улучшить здоровье помогут следующие шесть природных альтернатив сахару.

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