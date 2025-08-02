Три вещи в вашей спальне, которые вредят здоровью: что стоит немедленно выбросить

Спальня / © Associated Press

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Старые подушки, синтетические ароматизаторы и изношенные матрасы могут отравлять вашу повседневную жизнь — врач советует выбросить их как можно быстрее.

Об этом сообщило издание NYT.

Американский гастроэнтеролог Саурабх Сети, который учился в Гарварде, предупреждает: самое вредное в спальне — не монстры из детства, а вещи, к которым мы давно привыкли. В новом видео в Instagram врач назвал три самых токсичных предмета в наших спальнях, которые способны вызвать проблемы со сном, дыханием и общим самочувствием.

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Подушки, которым более 2 лет

Они накапливают пылевых клещей, пот, аллергены, могут вызвать кожные инфекции и респираторные заболевания. А еще — теряют форму и провоцируют боль в шее и головные боли.

Синтетические освежители воздуха

По словам врача, большинство из них содержат фталаты, формальдегид и бензол — вещества, связанные с астмой, гормональными нарушениями и даже риском онкозаболеваний. Их ароматы способны вызвать мигрень, зуд или хроническое раздражение.

Старые матрасы

Матрасы, которым более 7-10 лет, теряют ортопедические свойства, накапливают пыль, кожу и микробы. Это может вызвать аллергии, хроническую боль в спине и нарушение сна.

Врач советует придерживаться простого правила: подушки — заменять каждые 1-2 года, матрасы — не реже чем раз в 10 лет, а освежители — полностью исключить или заменить на натуральные альтернативы.

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