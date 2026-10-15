Три вкусных продукта, от которых никогда не полнеют: фитнес-тренер назвал низкокалорийные вкусняшки

Фитнес-тренер Виктор Мандзяк назвал три вкусных продукта, от которых не набирают лишний вес / © Credits

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Наличие лишнего веса не означает, что нужно отказываться от вкусной еды и истощать себя строгими диетами. Известный украинский фитнес-тренер Виктор Мандзяк назвал три доступных и вкусных продукта с минимальной калорийностью, которые можно смело добавлять в рацион без риска для фигуры.

Об этом он рассказал в соцсетях.

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Первым продуктом, названным тренером, стала консервированная кукуруза. По его словам, в ней около 65 килокалорий на 100 граммов. Мандзяк продемонстрировал, что этот продукт не только относительно низкокалорийный, но вкусный.

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Вторым продуктом стала квашеная капуста. Она содержит около 20 килокалорий на 100 г. Тренер отметил, что этот продукт может стать хорошим вариантом для следящих за питанием.

На третьем месте в списке оказались сливы. Их калорийность составляет около 45 килокалорий на 100 граммов.

В то же время Мандзяк подчеркнул, что проблема лишнего веса не в том, что люди любят вкусную еду. По его мнению, важно понимать, сколько калорий содержат продукты, потребляемые человеком.

«Почему у тебя лишний вес? Не потому, что ты любишь есть вкусную еду, а я — нет. И все мы любим вкусную пищу. Разница между мной и тобой в одном только: я знаю калорийность продуктов», — объяснил он, обращаясь к зрителям и читателям с лишним весом.

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