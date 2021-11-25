Тромбы, повреждение сердца и "цитокиновый шторм": украинцев предупредили о тяжелых осложнениях COVID-19

Коронавирус отрицательно влияет на сердце.

Проблемы с сердечно-сосудистой системой возникают около 20% пациентов, госпитализированных с коронавирусом. Люди, которые до инфицирования COVID-19, имели проблемы с сердечно-сосудистой системой, более уязвимы к тяжелому течению коронавируса или смерти. А у тех, у кого не было жалоб на сердечно-сосудистую систему, из-за недуга развиваются такие проблемы.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения со ссылкой на исследование.

Отмечается, что коронавирус влечет за собой повреждение миокарда и нарушение функции сердца. Речь идет о влиянии на сердечную мышцу, вызывающую воспаление миокарда, а в тяжелых случаях – образует даже рубцы.

Кроме того, воспаление миокарда может вызвать так называемый "цитокиновый шторм", который является потенциально летальной реакцией иммунной системы. Коронавирус может стать причиной сердечной недостаточности.

Также у больных COVID-19 имеются риски воспаления в оболочке кровеносных сосудов, транспортирующих кровь по всему телу. Это может привести к образованию тромбов и повышению риска ишемии или инсульта, уменьшению уровня кислорода в крови.

"При снижении уровня кислорода в крови (когда сатурация падает очень низко) сердечная мышца больше не получает достаточно ее от легких, происходит дальнейшее повреждение сердца", — обьяснили в Минздраве.

Также читайте Украинцев предупредили о риске смерти от тромбоза в результате COVID-19: как распознать недуг

Как уточняется, исследования насчет того, как именно коронавирус влечет за собой развитие миокардита и является частой причиной сердечной недостаточности, продолжаются. Но уже сейчас можно вакцинироваться и избежать тяжелого течения COVID-19 и смерти.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним, украинцам рассказали, какие проблемы со здоровьем чаще всего сохраняются после коронавируса.

Читайте также: