"Троянский конь" против рака: в Британии запустили революционную терапию агрессивной онкологии

Лечение рака

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Пациенты с агрессивной миеломой в Великобритании станут первыми в мире, кто получит доступ к инновационному препарату Blenrep, который действует по принципу «троянского коня». Лекарство проникает в раковые клетки и уничтожает их изнутри.

Об этом сообщает The Guardian.

Новое лекарственное средство билантамаб мафодотин проникает непосредственно в раковые клетки миеломы и уничтожает их, замедляя прогрессирование болезни дольше стандартных методов лечения.

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Первыми лечение получат около 1500 пациентов с множественной миеломой, у которых ранее не было эффекта от других препаратов первой линии. Терапия базируется на таргетных антителах и вводится внутривенно в сочетании с другими медикаментами.

Профессор Питер Джонсон, национальный клинический директор по онкологии NHS England, отметил, что этот препарат дает пациентам шанс на длительную ремиссию и больше времени с близкими.

Пациенты, которые уже проходили лечение, сообщают о существенном улучшении состояния. В частности, 60-летний Пол Сильвестр, у которого миелому диагностировали в прошлом году, отметил «впечатляющий» эффект препарата и наступление ремиссии.

Напомним, ученые заявили, что за полвека смертность от рака снизилась на 22%, но количество случаев выросло на 50%.

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