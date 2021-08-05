Трудный подросток одинок: как помочь ребенку, но не быть навязчивым

Трудный подросток одинок: как помочь ребенку, но не быть навязчивым

Эмоциональная жизнь подростков сложная и бывает не такой веселой, как кажется. Американский клинический психолог Джон Даффи рассказывает, как нужно проверять психическое состояние ребенка и помогать ему взаимодействовать со сверстниками.

Ребенок 11-16 лет, скорее всего, не расскажет вам о своих чувствах, переживаниях и проблемах. Но он хочет общаться с вами.

Как говорит психолог, несмотря на то, что подростки часто пессимистично смотрят на мир, и прежде всего на родителей, им все еще нужны союзники и консультанты.

По его словам, дети пытаются уклониться от родительского контроля, но чаще всего хотят, чтобы их проверяли.

Психолог дает рекомендации родителям подростков.

Эпидемия одиночества среди подростков

Современные тинейджеры испытывают эмоциональные трудности. Они страдают от депрессии и беспокойства, зачастую оценивая себя негативно, так, как они доверяют чужому мнению. Просмотр в Сети онлайн-лент их сверстников, которые наслаждаются жизнью под ретушью, занижает их самооценку еще больше.

"Сочетание этих факторов часто вызывает у наших детей чувство подавленности", — объясняет Джон Даффи.

Быстрый совет: сядьте вместе с ребенком и посмотрите с ними его любимое шоу или видео в TikTok. Возьмите наушник и послушайте его музыку, или поиграйте в видеоигры.

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Поговорите со своим ребенком о его интересах, а затем обдумайте, как помочь ему блеснуть этим в кругу сверстников.

Почитайте книгу "Формула дружбы" психолога Кайлер Шумвей, желательно вместе с ребенком. Это одна из десяти лучших книг об одиночестве.

Она о том, что в каждом возрасте человек продолжает искать новые дружеские отношения, одновременно стремясь укрепить существующие. С помощью концепций и уроков доктора психологических наук подростки смогут понять свои потребности и мотивы других.

В этой книге специалист представляет соответствующие исследования, сценарии и вопросы для обсуждения. Шумвей обращается к таким темам, как стили общения, черты личности и привычки, чтобы помочь выявить свое собственное психологическое Я и цель дружбы.

Посмотрите драмеди "Восьмой класс", Лента 2018 года удивила многих своим ретрансляционным и часто откровенным изображением подросткового возраста.

Большинство фильмов и шоу, как правило, изображают детство и юность, как веселое и беззаботное время. На самом деле многие люди проводят юношескую борьбу с окружением, пытаясь вписаться в него.

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Школа

Ваши дети, скорее всего, избегают обсуждения школьной темы. Они могут неохотно регистрироваться на внеклассные мероприятия. Многие также нервничают из-за неопределенности: карантин, режим, изоляция?..

Все подростки думают о школе. Все они хотят хорошо учиться. Не прессуйте, а помогайте им. Желательно, еще до того, как прозвучит первый звонок.

Во-первых, убедите ребенка в том, что верите в него и его успех. Позвольте ему немного расслабиться и снизить уровень стресса. Истинный вотум доверия со стороны родителей обеспечит ребенку поддержку.

Упорядочте режим подростка. Организуйте вместе его школьные дни.

Почитайте "Миф о лени" педиатра Мела Левина.

А если у вас тревожный ребенок, вам пригодится книга "Преодоление тревоги и беспокойства у подростков" Лайзы М. Шаб.

Мир, в котором живут наши дети, может быть достаточно суровым. Их неуверенность в настоящем и опасения относительно будущего, как правило, преобладает. Часто дети приносят эти эмоции домой. И вам кажется, что они просто вас ненавидят. Это не так.

Ваш ребенок находится под влиянием стресса, поэтому часто выплескивает негатив. Он просто знает, что может вам верить, что мама с папой безоговорочно любят и не бросят его.

Напомним японский блог воспроизвел компьютерную игру в реальном жизни. Получилось настолько похоже, что видео сразу стало виральним в Сети.

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