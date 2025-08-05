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Целебные травы, которые нужно собрать в августе: из них получаются самые вкусные и полезные чаи
Последний месяц лета — идеальное время для того, чтобы заготовить лекарственные травы. Ведь именно в этот период концентрация полезных микроэлементов в растениях достигает своего пика.
Рассказываем, какие травы следует обязательно собрать в августе, чтобы зимой наслаждаться полезными и вкусными чаями.
Мелисса
Это нежная трава со свежим цитрусовым запахом. Мелисса оказывает успокаивающее действие, помогает от бессонницы, стресса и головной боли. Чай с мелиссой хорошо пить как горячим, так и холодным.
Собирайте до цветения или в момент цветения, в сухую погоду.
Сушите в тени, где хорошо циркулирует воздух.
Ромашка лекарственная
Классика травяной аптеки, которая имеет противовоспалительные, успокаивающие и спазмолитические свойства. Ромашковый чай подходит как взрослым, так и детям, особенно полезен при простудах и расстройствах пищеварения.
Собирайте только полностью раскрытые цветы ромашки.
Сушите тонким слоем в темном проветриваемом месте.
Мята
В августе мята имеет наибольшую концентрацию эфирных масел, поэтому именно сейчас она самая ароматная и полезная. Чай с мятой освежает, снимает усталость и улучшает пищеварение.
Собирайте утром после высыхания росы.
Сушите не больше 4-5 дней, чтобы сохранить аромат.
Зверобой
Одна из самых мощных целебных трав, обладает антисептическими, противовоспалительными и антидепрессивными свойствами. Чай со зверобоем полезен при сезонных депрессиях и нервном истощении.
Собирайте в момент цветения.
Сушите, подвесив пучки вниз головками.
Иван-чай
Иван-чай не содержит кофеина, но повышает энергию, поддерживает иммунитет и нормализует сон. Обладает легким медово-травяным ароматом.
Собирайте до момента полного цветения.
Ферментируйте для более глубокого вкуса, а затем сушите в духовке или сушилке.
Как правильно заваривать травяные чаи
1 чайная ложка сухой травы на 250 мл кипятка.
Настаивайте 7-10 минут под крышкой.
Можно комбинировать травы, например, мяту с мелиссой, ромашку со зверобоем.
Сухие травы нужно хранить в бумажных пакетах, стеклянных банках и холщовых мешочках в темном сухом месте. Избегайте влажности, потому что это главный враг заготовок.