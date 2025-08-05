Целебные травы, которые нужно собрать в августе: из них получаются самые вкусные и полезные чаи

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Рассказываем, какие травы следует обязательно собрать в августе, чтобы зимой наслаждаться полезными и вкусными чаями.

Мелисса

Это нежная трава со свежим цитрусовым запахом. Мелисса оказывает успокаивающее действие, помогает от бессонницы, стресса и головной боли. Чай с мелиссой хорошо пить как горячим, так и холодным.

Собирайте до цветения или в момент цветения, в сухую погоду.

Сушите в тени, где хорошо циркулирует воздух.

Ромашка лекарственная

Классика травяной аптеки, которая имеет противовоспалительные, успокаивающие и спазмолитические свойства. Ромашковый чай подходит как взрослым, так и детям, особенно полезен при простудах и расстройствах пищеварения.

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Собирайте только полностью раскрытые цветы ромашки.

Сушите тонким слоем в темном проветриваемом месте.

Мята

В августе мята имеет наибольшую концентрацию эфирных масел, поэтому именно сейчас она самая ароматная и полезная. Чай с мятой освежает, снимает усталость и улучшает пищеварение.

Собирайте утром после высыхания росы.

Сушите не больше 4-5 дней, чтобы сохранить аромат.

Зверобой

Одна из самых мощных целебных трав, обладает антисептическими, противовоспалительными и антидепрессивными свойствами. Чай со зверобоем полезен при сезонных депрессиях и нервном истощении.

Собирайте в момент цветения.

Сушите, подвесив пучки вниз головками.

Иван-чай

Иван-чай не содержит кофеина, но повышает энергию, поддерживает иммунитет и нормализует сон. Обладает легким медово-травяным ароматом.

Собирайте до момента полного цветения.

Ферментируйте для более глубокого вкуса, а затем сушите в духовке или сушилке.

Как правильно заваривать травяные чаи

1 чайная ложка сухой травы на 250 мл кипятка.

Настаивайте 7-10 минут под крышкой.

Можно комбинировать травы, например, мяту с мелиссой, ромашку со зверобоем.

Сухие травы нужно хранить в бумажных пакетах, стеклянных банках и холщовых мешочках в темном сухом месте. Избегайте влажности, потому что это главный враг заготовок.