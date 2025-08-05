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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
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Время на прочтение
2 мин

Целебные травы, которые нужно собрать в августе: из них получаются самые вкусные и полезные чаи

Последний месяц лета — идеальное время для того, чтобы заготовить лекарственные травы. Ведь именно в этот период концентрация полезных микроэлементов в растениях достигает своего пика.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Какие лекарственные травы самые лучшие

Какие лекарственные травы самые лучшие / © www.freepik.com/free-photo

Рассказываем, какие травы следует обязательно собрать в августе, чтобы зимой наслаждаться полезными и вкусными чаями.

Мелисса

Это нежная трава со свежим цитрусовым запахом. Мелисса оказывает успокаивающее действие, помогает от бессонницы, стресса и головной боли. Чай с мелиссой хорошо пить как горячим, так и холодным.

  • Собирайте до цветения или в момент цветения, в сухую погоду.

  • Сушите в тени, где хорошо циркулирует воздух.

Ромашка лекарственная

Классика травяной аптеки, которая имеет противовоспалительные, успокаивающие и спазмолитические свойства. Ромашковый чай подходит как взрослым, так и детям, особенно полезен при простудах и расстройствах пищеварения.

  • Собирайте только полностью раскрытые цветы ромашки.

  • Сушите тонким слоем в темном проветриваемом месте.

Мята

В августе мята имеет наибольшую концентрацию эфирных масел, поэтому именно сейчас она самая ароматная и полезная. Чай с мятой освежает, снимает усталость и улучшает пищеварение.

  • Собирайте утром после высыхания росы.

  • Сушите не больше 4-5 дней, чтобы сохранить аромат.

Зверобой

Одна из самых мощных целебных трав, обладает антисептическими, противовоспалительными и антидепрессивными свойствами. Чай со зверобоем полезен при сезонных депрессиях и нервном истощении.

  • Собирайте в момент цветения.

  • Сушите, подвесив пучки вниз головками.

Иван-чай

Иван-чай не содержит кофеина, но повышает энергию, поддерживает иммунитет и нормализует сон. Обладает легким медово-травяным ароматом.

  • Собирайте до момента полного цветения.

  • Ферментируйте для более глубокого вкуса, а затем сушите в духовке или сушилке.

Как правильно заваривать травяные чаи

  • 1 чайная ложка сухой травы на 250 мл кипятка.

  • Настаивайте 7-10 минут под крышкой.

  • Можно комбинировать травы, например, мяту с мелиссой, ромашку со зверобоем.

Сухие травы нужно хранить в бумажных пакетах, стеклянных банках и холщовых мешочках в темном сухом месте. Избегайте влажности, потому что это главный враг заготовок.

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