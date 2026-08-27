Цифровой детокс: что произойдет с телом за неделю без телефона перед сном

Вечерний цифровой детокс кардинально изменит качество вашего сна. / © Фото из открытых источников

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Вечернее пролистывание новостной ленты и социальных сетей незаметно ворует драгоценное время, что приводит к хронической усталости и серьезным проблемам со сном . Яркий свет от экранов и постоянный поток информации не дают расслабиться мозгу и заставляют нервную систему оставаться в состоянии повышенной активности.

О невероятных преимуществах недельного цифрового детоксикации и правилах формирования здоровой вечерней привычки пишет Egészség Kalauz.

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Мгновенные преимущества отказа от гаджетов

Если вы решитесь оставить мобильное устройство за пределами спальни на целую неделю, первым и самым заметным изменением станет существенное смещение времени засыпания. Без бесцельного просмотра видеороликов и переписки в мессенджерах человек ложится в постель гораздо раньше, что позволяет организму получить дополнительные часы для полноценного восстановления.

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Кроме того, отсутствие синего света от экрана способствует правильной выработке мелатонина – главного гормона для регулирования наших биологических ритмов. В темной и спокойной комнате мозг перестает получать новые стрессовые стимулы от рабочих писем или тревожных новостей. Это позволяет нервной системе легко и естественно перейти от состояния бодрствования к глубокому сну.

Как выработать полезную вечернюю привычку

Эксперты рекомендуют начать эксперимент по установке фиксированного времени для «цифрового заката», когда вы автоматически выключаете все устройства за час до сна. Чтобы избежать соблазна проверить уведомление посреди ночи, следует оставлять телефон заряжаться в другой комнате, а для утреннего пробуждения лучше приобрести обычный классический будильник.

Первые несколько дней без смартфона могут показаться довольно необычными, поэтому очень важно заранее подготовить приятную альтернативу для этого свободного времени. Чтение бумажной книги, теплая ванна, спокойная музыка или простая планировка на следующий день на бумаге быстро заменят вредную привычку и сделают ваш вечер по-настоящему уютным.

Напомним, только одна бессонная ночь может «взломать» реакцию мозга на опасность . Ученые выяснили, что не выспавшийся мозгу может быть сложнее «привыкнуть» к опасности, из-за чего стрессовая реакция сохраняется дольше.

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