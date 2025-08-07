Цикорий против кофе: какой напиток лучше во время похудения

Кофе

Цикорий возвращается в популярность как полезная альтернатива кофе. Но что лучше выбрать — ароматный кофе или мягкий по вкусу цикорий? Ответ зависит не только от вкусовых предпочтений, но и от целей человека — поддержать ли энергию в течение дня, похудеть или улучшить пищеварение.

Об этом пишет УНИАН.

Кофе производится из обжаренных зерен и является источником кофеина, который стимулирует нервную систему, угнетает аппетит и ускоряет метаболизм. Это делает ее популярным выбором среди тех, кто стремится контролировать вес. В то же время употребление кофе может привести к тревожности, бессоннице или ускоренному сердцебиению — особенно в больших дозах.

Цикорий не содержит кофеина, но богат на инулин — пребиотическую клетчатку, которая поддерживает здоровье микрофлоры кишечника, уменьшает аппетит и снижает тягу к сладкому. Он также мягче оказывает влияние на желудочно-кишечный тракт, поэтому его чаще выбирают люди с чувствительным пищеварением.

Относительно калорийности все зависит от формы напитка. Зерно кофе может содержать от 230 до 330 ккал на 100 г, но реальная калорийность чашки зависит от добавок: сливок, молока, сиропов. Цикорий в виде пасты или порошка имеет немало калорий — 275–375 ккал на 100 г, и обычно его используют меньше, поэтому напиток получается менее энергетическим.

Во время похудения и кофе, и цикорий могут быть полезны — каждый по-своему. Кофе ускоряет жиросжигание, а цикорий стабилизирует уровень сахара в крови и оказывает положительное влияние на метаболизм через кишечный микробиом. Оба напитка следует употреблять в меру.

Безопасная суточная доза кофеина для взрослого — до 400 мг, то есть примерно 3-5 чашек кофе по 200 мл. Цикорий рекомендуют пить не более 1-2 чашек в день, ведь чрезмерно может вызвать расстройство желудка.

В итоге выбор между кофе и цикорием — это не только вопрос вкуса, но и здоровье. Главное — слушать свой организм и не превышать рекомендованную норму.

