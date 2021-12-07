Туберкулез излечим: Минздрав зарегистрировал инновационное лекарство против болезни

Использование препарата позволит уменьшить объем лекарств, которые приходится принимать больным.

Министерство здравоохранения Украины зарегистрировало инновационное лекарственное средство против туберкулеза – Претоманид. Сообщается, что новый медпрепарат подарит надежду пациентам со сложными случаями заболевания, ведь имеющиеся в настоящее время лекарства им уже не помогают.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

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Использование препарата позволит уменьшить объем лекарств, которые приходится принимать больным. Так, достаточно будет трех приемов средства с более коротким сроком.

"Внедрение нового противотуберкулезного препарата Претоманид в Украине ставит на шаг ближе к самому ценному — сохранению жизни около 1300 человек с устойчивыми формами туберкулеза, а также возможности эффективно лечить не менее 90% людей с туберкулезом в соответствии с рекомендованным целевой показателем ВОЗ. Это будет весомым вкладом в снижение уровня распространенности и смертности от врачебно-устойчивого туберкулеза», – подчеркнула Яна Терлеева, заведующая отделом управления и противодействия ТВ Центра общественного здоровья.

Отмечается, что Украина является 5 страной в мире, которая разрешила использование Претоманида регулирующими органами. Это еще раз подтверждает "глобальную приверженность страны внедрению современных подходов лечения лекарственно устойчивого туберкулеза".

Окончательной регистрации Претоманида предшествовала длительная слаженная работа Минздрава, Центра общественного здоровья, ВОЗ, Комитета Зеленого Света, Глобального фонда для борьбы со СПИДом, ТВ и малярией, Глобального врачебного фонда, БО "100% ЖИЗНИ", МБФ "Врачи без границ".

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