Туберкулезом инфицированы 90%: украинский врач поразил информацией о бактерии

Большинство людей живет с бактерией туберкулеза, даже не догадываясь об этом. Однако паниковать не стоит.

Большинство людей – 90% – инфицированы палочкой туберкулеза, в то же время большинство не болеют, а просто живут с ними. Заболеть можно при нескольких условиях.

Об этом заслуженный врач Украины Василий Князевич рассказал в эфире "Киев24" по случаю Всемирного дня борьбы с туберкулезом.

Врач объяснил, при каких условиях можно заболеть туберкулезом.

"90% нас с вами инфицированы туберкулезом – палочкой микобактерий туберкулеза. Но, как мы видим, не все болеют. Большинство не болеет, мы живем с ним. Поэтому возможно однократное заражение, когда есть большой выброс этой бактерии, инфицированный рядом человек и плюс ты незащищен, то есть у тебя снижен иммунитет. Есть ряд факторов, которые могут привести к этому", – рассказал Князевич.

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Он подчеркнул, что туберкулез является излечимой болезнью.

"Сегодня можно задекларировать, что туберкулез – это излечимая болезнь. То, что лечилось годами, можно сейчас добиться результатов за несколько месяцев", – отметил врач.

К слову, в Министерстве здравоохранения Украины сообщили, какое бесплатное лечение могут получить пациенты с туберкулезом.