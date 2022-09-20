Твое тело – твое дело: почему мастурбация полезна и каковы ее главные правила

Главное правило мастурбации – удовольствие.
Об этом пишет uahealth в Instagram.
Это правило действует и для женщин, и для мужчин.
Если мастурбация не часть прелюдии к сексу, тогда стоит уединиться, потому что публичное самоудовлетворение – это уже уголовное дело и, скорее всего, патология. Все остальное – дело рук и фантазии.
Чем полезна мастурбация для здоровья и каких правил все же следует соблюдать.
Почему мастурбация полезна?
- Выброс эндорфинов, окситоцина и всего, что отвечает за чувство счастья.
- Уменьшение стресса и тревоги.
- Мужчинам помогает хорошо спать (девушкам нет, а жаль).
- Помогает исследовать собственную сексуальность и узнать свое тело больше.
- Это приятно.
- Для мужчин: если иметь 21 эякуляцию или больше в месяц в возрасте 40 лет, то риск рака простаты уменьшается на треть.
- Для женщин: мастурбация во время менструации уменьшает боль в эти дни. Всему виной обезболивающие эндорфины.
Правила мастурбации
- Мойте руки, прежде чем прикасаться к гениталиям.
- Используйте лубриканты.
- Держите игрушки в чистоте, дезинфицируйте их согласно инструкции. Чистота – это не только об игрушках, а обо всем чем вы мастурбируете. Даже если это оказавшиеся под рукой бытовые вещи — важно их тщательно помыть.
Когда отправляться к врачу?
- Снижение полового влечения.
- Появились проявления эректильной дисфункции.
- Исчез оргазм (аноргазмия).
- Не можете остановиться и постоянно прикасаетесь к своим гениталиям, даже на людях.
- После мастурбации остаются неприятные ощущения (боль, жжение, что-либо, что не является комфортным).
Если вы мастурбируете под порно, не стройте иллюзий, что секс в реальной жизни должен соответствовать законам порно, ведь это – кино, постановление, актерская игра.
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