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Твое тело – твое дело: почему мастурбация полезна и каковы ее главные правила

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Твое тело – твое дело: почему мастурбация полезна и каковы ее главные правила

Главное правило мастурбации – удовольствие.

Об этом пишет uahealth в Instagram.

Это правило действует и для женщин, и для мужчин.

Если мастурбация не часть прелюдии к сексу, тогда стоит уединиться, потому что публичное самоудовлетворение – это уже уголовное дело и, скорее всего, патология. Все остальное – дело рук и фантазии.

Чем полезна мастурбация для здоровья и каких правил все же следует соблюдать.

Почему мастурбация полезна?

  • Выброс эндорфинов, окситоцина и всего, что отвечает за чувство счастья.
  • Уменьшение стресса и тревоги.
  • Мужчинам помогает хорошо спать (девушкам нет, а жаль).
  • Помогает исследовать собственную сексуальность и узнать свое тело больше.
  • Это приятно.
  • Для мужчин: если иметь 21 эякуляцию или больше в месяц в возрасте 40 лет, то риск рака простаты уменьшается на треть.
  • Для женщин: мастурбация во время менструации уменьшает боль в эти дни. Всему виной обезболивающие эндорфины.

Правила мастурбации

  • Мойте руки, прежде чем прикасаться к гениталиям.
  • Используйте лубриканты.
  • Держите игрушки в чистоте, дезинфицируйте их согласно инструкции. Чистота – это не только об игрушках, а обо всем чем вы мастурбируете. Даже если это оказавшиеся под рукой бытовые вещи — важно их тщательно помыть.

Когда отправляться к врачу?

  • Снижение полового влечения.
  • Появились проявления эректильной дисфункции.
  • Исчез оргазм (аноргазмия).
  • Не можете остановиться и постоянно прикасаетесь к своим гениталиям, даже на людях.
  • После мастурбации остаются неприятные ощущения (боль, жжение, что-либо, что не является комфортным).

Если вы мастурбируете под порно, не стройте иллюзий, что секс в реальной жизни должен соответствовать законам порно, ведь это – кино, постановление, актерская игра.

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