Тяжелоатлет съел 39 монет и 37 магнитов, считая, что цинк помогает в бодибилдинге: фото

Он был магнитным человеком из стали.

Медики больницы Нью-Дели, Индия, извлекли 39 монет и 37 магнитов из кишечника мужчины после того, как он проглотил металлы, предполагая, что "цинк помогает в бодибилдинге".

Об этом пишет ANI.

Рентгеновские снимки, сделанные перед операцией в больнице, показывают массивные металлические сгустки, образовавшиеся в кишечнике 26-летнего мужчины после того, как он несколько недель проглатывал монеты во время лечения нераскрытого психиатрического заболевания.

Пациент, имя которого публично не упоминалось, считал, что может усваивать цинк из 39 монет, которые он съел, и думал, что использование магнитов поможет в этом процессе.

Врачи узнали о масштабах того, что он сделал, когда он прибыл в отделение неотложной помощи с жалобами на рвоту и боль в животе, длившихся более 20 дней.

Тяжелоатлет съел 39 монет и 37 магнитов / Фото: Sir Ganga Ram Hospital

Монеты и магниты повлекли за собой кишечную непроходимость в его организме, что требовало немедленной хирургической процедуры удаления металлов.

Хирурги отметили, что магниты и монеты слиплись в две отдельные петли в тонкой кишке, а магнитная сила заставила их сцепиться и повлекла за собой эрозию вдоль стенки кишечника.

Тяжелоатлет съел 39 монет и 37 магнитов / Фото: Sir Ganga Ram Hospital

К счастью, врачам удалось раскрыть кишечник и удалить все монеты и магниты. Большое количество металлов также было обнаружено в желудке и оперативно удалено.

Чиновники отметили, что некоторые из магнитов, извлеченных из тела мужчины, имели форму сердца, сферы, шара, треугольника и звезды.

Тяжелоатлет съел 39 монет и 37 магнитов / Фото: Sir Ganga Ram Hospital

Послеоперационный рентген подтвердил, что все металлы были успешно удалены из желудка и кишечника 26-летнего мужчины. Пациент провел семь дней в больнице, восстанавливаясь после процедуры, прежде чем его выписали.

Хотя мужчина якобы считал, что монеты дадут ему заряд цинка, потребление столь большого количества металла может привести к токсичности цинка, по данным Poison Control. Если проглотить монеты, содержащие цинк, кислая жидкость в желудке может вызвать "выщелачивание цинка из монет", что может привести к боли в желудке, диарее и рвоте. В тяжелых случаях токсичность цинка может привести к смерти.

Напомним, из-за редкой болезни смех детей стал для матери невыносимым. Она старается максимально изолироваться.

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