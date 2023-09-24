Тяжелые поражения органов: ученые рассказали о последствиях "затяжного ковида"

Степень поражения органов у многих зависела от тяжести инфекции, возраста и других заболеваний.

Ученые обнаружили нарушения в работе внутренних органов у трети людей, страдавших " затяжным ковыдом ". У них втрое чаще были поражены легкие, мозг и почки.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Lancet, передает BBC Украина.

Ученые впервые изучили МРТ-снимки пациентов с ковыдом. Как показал анализ снимков, тяжелое течение болезни привело к госпитализации.

"Пациентов с принявшим участие в исследовании ковыдом было 259. МРТ основных органов им сделали через пять месяцев после выписки. Эти снимки ученые сравнили с МРТ контрольной группы из 52 человек", — указано в сообщении.

Аномалии, связанные с почками и мозгом, были у пациентов в три и два раза выше соответственно, чем у членов из контрольной группы.

Степень поражения органов у многих зависела от тяжести инфекции, возраста и других заболеваний.

Также читайте Будут ли оккупанты перебазовываться из Крыма после успешных атак Украины: ответ ВМС

Ведущий автор исследования Бетти Раман отмечает, что люди с множественными аномалиями органов в четыре раза чаще сообщали о серьезных психических и физических нарушениях, из-за которых они не могли заниматься повседневными делами.

В частности, благодаря исследованию удалось выяснить "конкретные доказательства изменений в ряде органов" после того, как люди попадают в больницу из Covid-19.

Как оценивают специалисты, миллионы людей в мире продолжают болеть, не имея возможности вернуться в нормальную жизнь через недели или месяцы после заражения вирусом. У многих остаются такие симптомы, как одышка, усталость и затуманивание сознания, а у некоторых ковод перетекает в тяжелое хроническое заболевание.

Что известно о новом штамме коронавируса "Пирола"

Напомним, в ряде стран мира зафиксирован новый вариант коронавируса – ВА.2.86, получивший название "Пирола". Он является подштаммом "Омикрона", насчитывающим более 30 мутаций.

Впервые новый вариант вируса был обнаружен летом в Дании, а в Канаде он был обнаружен у человека, не имевшего в прошлом опыта путешествий. Также вирус уже достался Великобритании, где первый его случай был подтвержден еще 18 августа.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.