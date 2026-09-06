Тысячи людей попадают в больницы из-за ибупрофена: врачи предупредили об опасной ошибке

Таблетки. Иллюстративное изображение / © Pixabay

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Тысячи людей попадают в больницы из-за побочных реакций, связанных с неправильным сочетанием лекарств. Особую опасность представляет распространенная практика приема ибупрофена вместе с другими препаратами.

Об этом пишет издание Mirror.

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Со ссылкой на The Times издание отметило, что около восьми миллионов жителей Великобритании находятся в зоне повышенного риска побочных эффектов, поскольку регулярно принимают не менее пяти различных препаратов. При этом около 2,2 миллиона человек ежедневно принимают десять и более лекарств.

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Статистика Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) показывает, что ежедневно около 1000 пожилых пациентов поступают в больницы для оказания неотложной помощи из-за побочных реакций на принимаемые ими лекарства. Почти в трети таких случаев проблемы связаны с взаимодействием ибупрофена с другими лекарствами.

В чём заключается особая опасность ибупрофена

Как отмечает Mirror, риск опасных побочных реакций возрастает по мере увеличения количества лекарств, которые человек принимает одновременно. Исследования показывают, что у людей, принимающих десять или более препаратов, риск госпитализации из-за токсического взаимодействия лекарств примерно в четыре раза выше.

Среди возможных последствий несовместимого сочетания препаратов — резкое падение артериального давления, сильное головокружение и спутанность сознания. Для пожилых людей такие реакции могут быть особенно опасными, поскольку повышают риск падений и других осложнений.

«Чем больше таблеток вы принимаете, тем выше вероятность взаимодействий между ними, и это происходит тем чаще, чем старше человек», — заявила газете The Times 56-летняя Джагдип Деси, президент Британского гериатрического общества.

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По данным издания, обезболивающие препараты на основе ибупрофена связаны почти с 30% случаев побочных реакций, возникающих в результате лекарственного взаимодействия у госпитализированных пациентов.

С какими лекарствами не следует сочетать ибупрофен

Особую опасность представляет одновременный прием ибупрофена с другими нестероидными противовоспалительными препаратами (НПВП), в частности с напроксеном, целекоксибом или высокими дозами аспирина. Такое сочетание может существенно повышать риск развития язвы желудка и желудочно-кишечного кровотечения.

Также следует проявлять осторожность при сочетании ибупрофена сантикоагулянтами и антиагрегантами— препаратами, влияющими на свертываемость крови. Среди них — варфарин, гепарин, апиксабан, ривароксабан и низкие дозы аспирина. Одновременный прием может увеличить риск серьезных внутренних кровотечений.

Ибупрофен также может влиять на действие некоторых препаратов от повышенного давления и создавать дополнительную нагрузку на почки. Речь идет, в частности, об ингибиторах АПФ, блокаторах рецепторов ангиотензина и бета-блокаторах.

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Отдельный риск возникает при сочетании ибупрофена сдиуретиками, такими как фуросемид или гидрохлоротиазид. В некоторых случаях это может снижать эффективность мочегонных средств и повышать риск нарушения работы почек, особенно если человек обезвожен.

Среди других потенциально опасных комбинаций — ибупрофен с некоторыми антидепрессантами, в частности с сертралином, флуоксетином, циталопрамом или венлафаксином. Такое сочетание может повышать риск кровотечений из верхних отделов желудочно-кишечного тракта.

Совместное применение с пероральными кортикостероидами, такими как преднизолон или дексаметазон, также может значительно повышать риск развития язвы желудка и кровотечения.

Кроме того, ибупрофен может замедлять выведение лития и метотрексата из организма, в результате чего концентрация этих веществ в крови может повыситься до токсического уровня.

Эта проблема особенно актуальна для пожилых людей, которые часто одновременно принимают несколько препаратов от различных заболеваний. К 70 годам более двух пятых всех пациентов в Англии принимают пять или более лекарств.

При этом специалисты подчеркивают важность того, чтобы не изменять самостоятельно назначенную схему лечения. Перед сочетанием ибупрофена с другими лекарствами следует проконсультироваться с врачом или фармацевтом о возможных взаимодействиях, особенно если человек регулярно принимает несколько препаратов.

Напомним, что экспериментальный препарат для борьбы с ожирением ретатрутид пока лишь проходит клинические испытания, однако его уже активно продают на черном рынке. Покупатели не имеют гарантий относительно состава и происхождения такой продукции, поэтому фактически не знают, какое именно вещество себе вводят.

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