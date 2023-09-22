У 20-летней девушки аллергия почти на все продукты: как она живет (фото)

Практически все может быть для нее смертельным.

Девушка с аллергией почти на все продукты рассказала о своей непростой жизни.

Об этом пишет New York Post.

Практически все может стать смертельным для Мии Сильверман. У 20-летней девушки более 50 видов аллергии, и почти все из них могут вызвать анафилаксию, поэтому ей приходится постоянно носить с собой адреналин, чтобы предотвратить опасные для жизни реакции, которые случались почти еженедельно, когда она была ребенком.

"Прямо в утробе матери мне было тяжело переваривать молочные продукты, но когда мне было два года, мой отец принес домой печенье с орехами", – вспомнила студентка колледжа из Бостона. "Мое горло сразу же пересохло, все тело покрылось сыпью, и меня рвало".

Миа Сильверман / Фото: Caters

Большой список аллергий Сильверман содержит арахисовое масло; древесные орехи и их масла, в том числе миндаль, бразильский орех, кешью, фундук и макадамия; все семена и их масла, кроме семян подсолнечника, в частности семена чиа, семена льна и кунжут; глутамат натрия; яйца; масло; сливки – и ароматизаторы и красители.

"Мне тяжело есть то, что я хочу. Иногда меня словно заставляют питаться здоровой пищей. Поэтому, если я хочу китайскую еду, я не могу ее есть, потому что в ней так много кунжута. Я предпочитаю стейки и макароны. Как только я начинаю есть обработанные продукты, здесь и начинаются проблемы", – рассказала она.

Миа также имеет аллергию на любую рыбу, а также различные фрукты и овощи, такие как киви, арбуз, манго, яблоки, персики, груши и вишня. Чечевица, нут, сульфаты, латекс и сыворотка также входят в список опасных для жизни продуктов.

Некоторые из менее распространенных аллергий, на которые она страдает, — это шоколад, кофе, шафран, люпин, некоторые красные пищевые красители, молоко, сыр, эстрагон, сумах, тахини, заатар, баклажаны, кабачки, аннато, каротин, красное вино и паприка.

“Это было так страшно; когда мы приехали в больницу, они провели несколько анализов и обнаружили, что у меня есть другие аллергии. С тех пор все развивается все больше", — добавила она.

Миа Сильверман / Фото: Caters

Сильверман призналась, что часто чувствует себя "изгоем", поскольку аллергия не позволяет ей ходить куда-то поесть и пообщаться, тем более что в любой момент у нее может развиться новая аллергия.

"Мне действительно было тяжело в школе, и мое психическое здоровье пострадало. Всю дорогу в старшую школу я сталкивалась со издевательствами", — сказала она. "Сейчас мне лучше, но когда я была ребенком, это было действительно тяжело – всегда бояться, что все, что я съем, потенциально может меня убить".

В детстве у нее была сильная аллергия, из-за которой она чувствовала, что ее отталкивают, издеваются и игнорируют дети в школе, что сказалось на ее психическом здоровье.

Она также изо всех сил пытается жить "нормальной" жизнью, ей приходится иметь дело с ресторанами и супермаркетами, не отвечающими ее конкретным потребностям.

"Возможности моей мамы в приготовлении пищи были ограничены, когда я была ребенком, но она любит сложные задачи и прекрасно готовит. Ей приходилось доставлять нам еду, разговаривать с шеф-поваром еще до того, как мы шли в ресторан; ей пришлось много общаться, чтобы убедиться, что я в безопасности. Каждый раз, когда я уходила на вечеринку, мне приходилось брать с собой еду и свой маленький кекс, а это отстой, когда чувствуешь, что ни в чем не можешь участвовать", — отметила девушка.

Миа Сильверман / Фото: Caters

Но не только сверстники заставляли ее чувствовать себя обделенной — свою роль сыграла и ее семья.

"Многие члены моей семьи исключают меня и не знают об этом. У меня были родственники, которые были свидетелями того, как я испытала анафилаксию в ресторане и попала в больницу, но они были убеждены, что то, через что я прошла, было придумано в моей голове", — рассказала она.

Сильверман перепробовала несколько лекарств и рассказала, что врачи подозревают, что у нее до сих пор не обнаружено аутоиммунное заболевание.

"Прививки, которые мне сделали, никак не помогли избавиться от аллергии. Каждый раз, когда мне делают укол EpiPen, это очень больно. Это не просто приступ боли, и все уже позади — он влияет на меня до конца дня и изматывает настолько, что мне приходится проводить весь день в постели", — поделилась студентка.

Тем не менее, Сильверман делает все возможное, чтобы жить полноценной жизнью со своим опасным списком аллергий, пытаясь извлечь максимум пользы.

"Сейчас я работаю со специальным приложением. Вы указываете свои аллергии, и оно находит вам безопасные продукты. Это решило все мои проблемы", — добавила Миа.

Напомним, 102-летняя прапрабабушка поделилась секретными ритуалами, которые стали ключом к долгой жизни. Она по-прежнему в хорошей форме, здорова и имеет острый ум.

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