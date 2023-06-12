У 22-летней девушки случился редкий инсульт на вечеринке: какие были симптомы

22-летняя девушка пережила редкий тип инсульта.

Дейзи Васс была на праздновании 21-го дня рождения подруги, когда она почувствовала сжатие в груди, пишет mylondon.news.

Но британка проигнорировала это, просто допустив, что потянула мышцу. Даже на следующий день, когда она проснулась и было все еще нехорошо, женщина не считала, что это что-то серьезное.

"В пятницу днем у меня болело правое плечо, я просто подумала: "О, я потянула мышцу". В субботу я проснулась, и это все еще болело, но я просто смазала его мазью и надеялась на лучшее. Мы добрались до дома моего друга около 16-ти, и все было хорошо, а потом в семь у меня появилась эта боль, которая прошла по всему телу. Это трудно описать, вы знаете, когда что-то настолько болезненно, что у вас перехватывает дыхание? Поэтому я сказала своему партнеру: "Что-то не так, я плохо себя чувствую, что-то здесь действительно не так". А потом моя левая рука полностью заклинила", — вспомнила Дейзи.

Дейзи Васс / Фото: Facundo Arrizabalaga/MyLondon

Сначала обеспокоившись, что у нее сердечный приступ, Васс быстро позвонила в экстренную службу, которая назначила ей встречу в больнице в тот же вечер.

К этому времени ее другая рука тоже заболела, но она все еще могла ходить с посторонней помощью. Через несколько часов Дейзи была "полностью парализована".

Вспоминая это испытание, она сказала: "Я не могла пошевелить ногами, руками, верхней частью тела, это было очень, очень страшно".

Когда в конце концов прибыл фельдшер, тесты показали, что жизненно важные органы Дэйзи, в частности частота сердечных сокращений, артериальное давление и уровень сахара в крови, были в норме, что озадачило его.

Вскоре скорая помощь отвезла ее в больницу Хиллингдона. После ряда компьютерных томографов, МРТ и анализов врачи, наконец, через несколько дней установили, что она перенесла инсульт или инфаркт спинного мозга, чрезвычайно редкую форму, на которую приходится чуть более 1 процента всех инсультов.

Дейзи Васс / Фото: Facundo Arrizabalaga/MyLondon

Мама Дейзи, Джейн Паргетер, объяснила: "На самом деле у Дейзи было несколько тромбов в легких, о которых мы ничего не знали".

Сейчас, через шесть недель после того события, которое изменило ее жизнь, Дейзи начинает восстанавливать чувствительность рук и кистей, но в других местах прогресса не наблюдается, ноги вообще не двигаются.

Ссылаясь на шансы на выздоровление, она сказала: "Они сказали, что вероятность полного выздоровления очень маловероятна. Но это может означать что угодно, это может означать просто ощущение, или невозможность снова ходить, или просто неспособность ходить. Сейчас еще довольно рано, я чувствую ступни и ноги в определенных точках, но совершенно не двигаюсь в них. Вы просто никогда не ожидаете, что в 22 года вы будете сидеть здесь и говорить, что у вас множественные тромбы в легких и у вас был инсульт спинного мозга, это просто не то, что происходит".

Впрочем, Дейзи полна решимости быть как можно более оптимистичной, но признает, что бывают "ужасные дни", когда она может отправиться в "действительно темное место".

Напомним, в Эквадоре женщина, которую родственники считали мертвой, чудом ожила во время своих поминок. Родные уже готовились похоронить ее.

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