Реклама

В Китае фермер в течение нескольких лет терпел сильные боли и серьезные проблемы с мочеиспусканием, даже не подозревая, что причиной его состояния стал огромный камень в мочевом пузыре.

Об этом пишет Oddity Central.

Три года назад 56-летний Чэнь, фермер из города Лонгтан в провинции Гуандун, начал замечать частые и болезненные проблемы с мочеиспусканием. По его словам, процесс часто внезапно прерывался, из-за чего ему приходилось менять положение тела, чтобы завершить мочеиспускание. Время от времени мужчина тоже ощущал сильный дискомфорт и боль.

Реклама

Сначала фермер решил, что симптомы связаны с обычными проблемами простаты, поэтому не поспешил обращаться к врачам. Он не хотел оставлять работу на ферме и пытался подавить боль медикаментами.

Однако со временем состояние мужчины только ухудшалось. Он начал бояться надолго выходить из дома из-за постоянной необходимости посещать туалет, а ночью просыпался много раз, почти не имея нормального сна.

В конце концов, семья убедила Ченя пройти обследование. В отделении урологии больницы при Медицинском университете Гуандуна в городе Сювень медики обнаружили у него гигантский камень в мочевом пузыре, почти полностью перекрывавший нормальный отток мочи.

Камень в мочевом пузыре

Заместитель главного врача урологического отделения Линь Юань сообщил, что камень имел примерно 10 сантиметров в ширину и 13 сантиметров в длину. Его вес достигал около 1,3 килограмма — примерно как два кулака взрослого человека.

Реклама

Рентгеновские снимки показали, что образование занимало большую часть мочевого пузыря. Врачи предупредили, что длительное давление на стенки органа могло представлять серьезную угрозу для жизни пациента.

Для проведения операции медики сформировали мультидисциплинарную команду и разработали индивидуальный план хирургического вмешательства.

Камень в мочевом пузыре

Операция прошла успешно, и фермер наконец-то избавился от мучившей его годами проблемы.

«Если бы я только обратился за помощью три года назад, я бы не мучился так зря», – сказал Чэнь врачам после операции.

Реклама

Медики отметили, что, хотя это и не самый большой камень в мочевом пузыре, зафиксированный в мире, для провинции Гуандун такой случай стал беспрецедентным.

Напомним, женщина из Львовщины 8 лет жила с ртутным термометром в мочевом пузыре.

Новости партнеров