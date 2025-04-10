У блогера диагностировали рак желудка за годы до появления симптомов благодаря ДНК нерожденной дочери

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Инфлюенсер из Лос-Анджелеса, США, рассказал, что ему диагностировали рак желудка, несмотря на отсутствие симптомов, благодаря ДНК его нерожденной дочери.

Сидни Раз известен тем, что делится сообразительными лайфхаками со своими 4,5 миллионами подписчиков на TikTok. Недавно 31-летний мужчина откровенно рассказал о своей борьбе за здоровье, передает NTK.

Ему диагностировали болезнь после прохождения генетического тестирования, чтобы выяснить, почему его нерожденная дочь умерла на 26 неделе.

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Сидни утверждает, что врачи сказали, что если бы его не обнаружили так рано, он вернулся бы в течение трех лет на 3 или 4 стадии рака.

Американец говорит, что у него не было никаких симптомов и что «буквально ДНК дочери спасла ему жизнь».

Нерожденная дочь Раза умерла в сентябре в 2024 году из-за голопрозенцефалии — врожденного порока, при котором мозг формируется неправильно. Он и его жена прошли генетическое тестирование, чтобы определить причину, и хотя она не была понятна, у него обнаружили генетическую делецию, которая может вызвать рак желудка. Затем создатель контента прошел эндоскопию, подтвердившую его диагноз.

18 апреля ему сделают гастрэктомию — полное удаление желудка.

Сидни Раз

«Все спрашивают меня, как я буду есть без желудка. Мой кишечник будет присоединен к пищеводу. Вы едите пищу и она просто падает вниз. Мне просто нужно будет больше жевать и переучить свой организм, как есть, чтобы я не мог есть так много».

Сидни отмечает, что это будет «большое приспособление», но он не хочет заболеть раком.

Напомним, мужчина оказался в больнице из-за привычки нюхать грязные носки.