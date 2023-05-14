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У девушки проблемы со зрением, закончились страшным диагнозом: она не чувствует часть головы

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
Дата публикации
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Время на прочтение
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У девушки проблемы со зрением, закончились страшным диагнозом: она не чувствует часть головы

Даже после операции опухоль Молли снова растет. / Фото: mirror.co.uk

Девушка говорит, что она не ощущает части головы и у нее бывают сильные мигрени.

В Великобритании 18-летняя девушка думала, что у нее косоглазие, однако после исследований медики поставили ей страшный диагноз – опухоль головного мозга, которая растет даже после удачной операции.

Об этом пишет mirror.co.uk.

18-летней Молли Вайтлоу диагностировали опухоль в январе 2021 года после плановой проверки зрения из-за косоглазия. Ее окулист не видел заднюю часть глаза, поэтому немедленно направил ее в Королевский госпиталь Эдинбурга, где компьютерная томография обнаружила опухоль в ее мозге.

После этого ей сделали прошедшую успешно операцию, но оказалась новая проблема — девушка не может чувствовать верхнюю часть головы из-за повреждения нервного окончания.

"С момента установления диагноза сканирования показывают, что моя опухоль постоянно растет, и я очень обеспокоена, потому что, возможно, мне снова понадобится операция. Я учусь в колледже, чтобы получить работу моей мечты – работать с детьми в детском саду, но мой мозг помешает", — говорит Молли.

Девушка говорит, что у нее с детства было косоглазие и она часто проверялась у окулиста. Во время одной из проверок у нее была обнаружена опухоль в мозгу.

"У меня часто кружится голова и очень сильные мигрени, но я принимаю лекарства, которые помогают от них избавиться", — говорит студентка.

Теперь девушка присоединилась к благотворительной организации, собирающей деньги, чтобы лучше исследовать проблемы опухоли мозга.

Напомним, мужчина подал в суд на компанию, которая платила ему зарплату 15 лет, пока он был на больничном.

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Дата публикации
Просмотры
355
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