У каждого четвертого есть "дыра в сердце": что это значит и как она может вызвать инсульт

Сердце / © Credits

Новые исследования показывают, что примерно у 25% людей есть небольшое отверстие в сердце, которое обычно не вызывает симптомов, но может значительно повысить риск инсульта. По словам врачей, большинство людей даже не догадываются об этой особенности.

Об этом пишет Daily Mail.

Эйми Роджерс, 40-летняя бегунья на длинные дистанции, ведущая здоровый образ жизни и имевшая нормальные показатели здоровья, пережила инсульт. Это произошло в прошлом марте, когда она потеряла сознание утром, а левая часть ее тела была парализована. Эйми сразу поняла, что это инсульт.

Борьба за жизнь и удивительное открытие

Парамедики успели доставить Эйми в больницу в течение «золотого окна» четырех с половиной часов, когда можно применить препараты для расщепления тромбов. Благодаря этому лечению и своевременной диагностике женщина смогла быстро восстановиться и на следующий день вернулась домой.

Однако через десять дней у нее случился второй, меньший инсульт. Врачам срочно нужно было выяснить причину. Углубленное обследование обнаружило в Эйме открытое овальное окно (ПФО) — небольшое отверстие в сердце, обычно закрывающееся после рождения. Это отверстие позволило образовавшемуся в организме тромбу попасть из одной части сердца в другую, а оттуда — прямо в мозг, вызвав инсульт.

Новая жизнь после болезни

Хотя отверстие можно было закрыть хирургически, очередь на операцию в районе Эйми составила три года. Ее высокая тревожность заставила искать альтернативы, и через четыре месяца ей предложили принять участие в испытании, где процедуру проводили под местной анестезией, что позволило ускорить операцию.

После успешного хирургического вмешательства жизнь Эйми Роджерс изменилась. Она оставила свою работу, чтобы посвятить себя семье и выздоровлению. Сегодня она переквалифицировалась в инструктора по йоге и помогает людям, борющимся с онкологией.

«Моим детям нужна мама. Меня можно заменить на работе, но вне дома», — говорит Эйми.

Она показывает, как движение и дыхание помогают восстановиться, помогая при этом и самой себе.

Напомним, исследования показывают, что удлинение интервального голодания может улучшить метаболизм, способствовать восстановлению клеток и, возможно, даже продлить жизнь. Однако диетологи предупреждают, что пропуск приема пищи не является панацеей и может быть рискованным для людей с сопутствующими заболеваниями.

Исследователи из Нидерландов пришли к выводу, что симптомы, которые могут предсказывать инсульт в будущем, заметны у некоторых людей еще за 10 лет до его наступления. Как это возможно?

Ранее сообщалось, несмотря на масштаб проблемы, инсульт до сих пор окутан мифами. Многие путают его с инфарктом, считают «болезнью пожилых» или думают, что он всегда оставляет человека парализованным. Такая дезинформация опасна, ведь она мешает своевременно распознать симптомы и спасти жизнь.