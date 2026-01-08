Пожилая женщина / © pexels.com

Новое масштабное исследование ставит под сомнение преимущества вегетарианства для долголетия. Ученые выяснили, что у людей, употребляющих мясо, значительно более высокие шансы отпраздновать 100-летие, чем приверженцев растительной пищи.

Об этом сообщает Daily Mail.

Веганские и вегетарианские рационы часто считают более полезными для здоровья, однако новые научные данные свидетельствуют: полный отказ от мяса может снизить вероятность дожить до 100 лет.

Результаты исследования о продолжительности жизни вегетарианцев и мясоедов

Как показало масштабное исследование, проведенное в Китае, люди, в рационе которых присутствуют мясные продукты, чаще достигают столетнего возраста, чем те, кто питается исключительно растительной пищей.

Даже после корректировки результатов с учетом уровня физической активности и курения, участники, которые не употребляли мяса, имели на 19% меньшие шансы стать долгожителями по сравнению со всеядными.

Наибольший разрыв зафиксировали среди веганов: их вероятность дожить до 100 лет была на 29% ниже. Вегетарианцы, которые потребляют молочные продукты и яйца, также уступали мясоедам — их шансы были хуже на 14%.

Снижение шансов дожить до столетнего возраста наблюдалось даже среди приверженцев пескетарианского питания, допускающего употребление рыбы.

Ученые предполагают, что такие различия могут быть связаны с повышенной потребностью пожилых людей в питательных веществах, которых может не хватать в вегетарианских рационах.

«Наше исследование показывает, что для взрослых в возрасте 80 лет и старше рацион, который включает как растительные, так и животные продукты, может лучше способствовать дожитию до 100 лет, чем строго вегетарианская модель питания, особенно для людей с недостаточной массой тела», — отметил ведущий автор исследования, доктор Сян Гао из Фуданьского университета.

Подробности исследования

В исследовании приняли участие 5 203 человека из Китайского лонгитюдного исследования здорового долголетия, все из которых на старте наблюдений в 1998 году были старше 80 лет. Из этого количества 1 495 участников дожили до 100 лет, тогда как 3 744 умерли раньше.

Используя статистические методы, исследователи проанализировали медицинские данные участников, чтобы оценить влияние питания на продолжительность жизни. В целом те, кто сохранял в рационе мясо в течение всего периода наблюдений, имели более высокие шансы стать долгожителями.

В то же время авторы подчеркивают, что эти результаты не означают необходимости перехода на чисто мясную диету ради продления жизни.

Среди отдельных пищевых групп наибольшее положительное влияние на вероятность дожить до 100 лет имело регулярное употребление овощей. Люди, которые потребляли овощи ежедневно, имели более чем на 84% выше шансы достичь столетнего возраста по сравнению с теми, кто этого не делал.

Что ученые выяснили о влиянии диеты на продолжительность жизни?

При этом исследователи выяснили, что влияние диеты на продолжительность жизни различалось в зависимости от состояния здоровья и комплекции пожилых людей.

Вегетарианцы с нормальным для возраста индексом массы тела (BMI) не имели худших шансов дожить до 100 лет, чем мясоеды. Среди людей с избыточной массой тела рацион также не продемонстрировал статистически значимого влияния на выживание.

Зато для участников с недостаточной массой тела ежедневное потребление мяса было связано с на 44% более высокой вероятностью дожить до столетнего возраста.

«Сбалансированная всеядная диета, сочетающая продукты животного и растительного происхождения, может лучше поддерживать долголетие среди пожилых людей с недостаточной массой тела», — отметил доктор Гао и его коллеги в статье, опубликованной в журнале The American Journal of Clinical Nutrition.

Хотя сокращение потребления мяса имеет определенные положительные последствия для здоровья, для отдельных пожилых людей эти преимущества могут нивелироваться риском дефицита питательных веществ.

Более ранние исследования также связывали вегетарианские диеты с повышенной вероятностью инсульта, желчнокаменной болезни и депрессии.

По мнению исследователей, несмотря на пользу растительного питания для сердечно-сосудистой системы, распространенность низкого индекса массы тела среди людей старше 80 лет делает чрезмерное ограничение мяса потенциально опасным.

«Наши результаты подчеркивают важность сбалансированного рациона, включающего как животные, так и растительные продукты, для здорового долголетия. Дальнейшие исследования среди людей очень пожилого возраста необходимы для формирования диетических рекомендаций для этой растущей группы населения в условиях старения общества», — резюмировали авторы исследования.

Напомним, отказ от мяса может положительно повлиять на здоровье, способствуя выведению токсинов, очищению кишечника и снижению уровня холестерина и риска диабета второго типа. Растительная диета часто дарит ощущение легкости, помогает бороться с висцеральным жиром и уменьшает количество воспалительных процессов в организме. В то же время эксперты предостерегают: необдуманное вегетарианство без консультации с врачом грозит дефицитом йода, железа, витаминов D и B12, поэтому переход на новый рацион должен быть спланированным и сбалансированным.