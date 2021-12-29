У людей, переболевших "Омикроном", обнаружили высокий иммунитет к дельта-штамму

Специалисты говорят, что заболевание происходит в легкой форме и не приводит к госпитализации.

У людей, переболевших омикрон-штаммом коронавируса, выявили повышенный вчетверо иммунитет к "Дельте".

Об этом заявили ученые из Южно-Африканской Республики (ЮАР) Алекс Сигал и Хадидж Хан, передает ТАСС.

"Есть все основания считать, что омикрон-штамм укрепит иммунитет человека к варианту "Дельта" и уменьшит его способность повторно инфицировать людей", — сказали эксперты.

Проведенные исследования доказывают, что у пациентов, переболевших "Омикроном", нейтрализация индийского штамма увеличивается в 4,4 раза по сравнению с теми, кто не был инфицирован.

Отмечается, что у большинства граждан ЮАР заболевание, вызванное омикрон-штаммом COVID-19, проходит в легкой форме и не приводит к госпитализации.

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Ранее медики заявили, что хрипота в голосе может быть первым признаком заболевания омикрон-штаммом COVID-19. Чаще всего хрипоту в голосе сопутствует першение в горле. Другими признаками инфицирования омикрон-штаммом могут быть сухой кашель, заложенность носа и болезненные ощущения в пояснице.

Напомним, "Омикрон" обнаружили уже в более чем 100 странах мира. ВОЗ сообщает об убедительных доказательствах того, что "Омикрон" заразнее, чем "Дельта".

Между тем, из-за распространения штамма "Омикрон" в мире отменили уже более 8 тысяч авиарейсов. Больше всего от отмены рейсов пострадали Соединенные Штаты и Китай.

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