У людей, работающих допоздна, чаще развивается диабет 2 типа – исследование

"Сов" ожидает увеличение жира в печени, что также приводит к развитию ряда заболеваний.

Те, кто работает поздно вечером, имеют не только высший ИМТ (индекс массы тела), большую талию, больше скрытого жира и почти на 50% больше шансов на развитие диабета 2 типа, чем те, кто раньше ложится спать.

Ассоциация по изучению диабета в Мадриде сообщила об этом на фоне результатов нового исследования.

Ночной образ жизни приводит к обострению риска развития диабета 2 типа (Д2Т) на 46%.

В исследовании, проведенном под руководством доктора Йеруна ван дер Вельде из Медицинского центра Лейденского университета в Нидерландах, приняли участие более 5 000 человек.

По результатам доктор ван дер Вельде отметил, что хотя нездоровый образ жизни раньше был связан с поздним хронотипом, сами по себе эти факторы не могут полностью объяснить наблюдаемый в этой группе повышенный риск развития метаболических нарушений.

Исследователи предположили, что циркадная несогласованность (в случае, когда внутренние часы нашего организма не совпадают с требованиями общества), могут быть одним из факторов, способствующих этому. Такая несогласованность влечет за собой риск заболеваний, в частности, диабета.

В исследовании подчеркивается, что поздние хронотипы имеют не только большее количество висцерального жира, но и высшее содержание жира в печени, что еще больше увеличивает их риск развития ряда заболеваний.

Напомним, чтобы оценить массу тела нужно рассчитывать ИМТ по формуле ИМТ = вес/рост 2.

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