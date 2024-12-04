У младенцев развивается "синдром оборотня" после того, как родители принимают популярный препарат

У испанских младенцев развивается "синдром оборотня" из-за того, что их родители принимают популярное безрецептурное средство от выпадения волос — согласно новому отчету, с прошлого года зафиксировано десяток таких случаев.

Об этом сообщает El Economista.

Центр фармаконадзора Наварры обнаружил 11 случаев гипертрихоза – широко известного как "синдром оборотня" – у младенцев по всей Испании и выяснил, что каждый из их родителей использовал 5% миноксидил для местного применения.

Младенцы, у которых развился гипертрихоз, имели пушковые волосы на спине, ногах и лице, а в экстремальных случаях могли напоминать вуки из "Звездных войн".

Исследователи считают, что 5% миноксидил, применяемый родителями младенцев, попадает в организм младенцев как местно, так и перорально, говорится в отчете.

Миноксидил представляет собой активный ингредиент нескольких популярных безрецептурных средств от выпадения волос.

Случай в 2023 году привлек внимание медицинских исследователей и общественности к "синдрому оборотня" после того, как у младенца, находившегося на грудном вскармливании, в течение двух месяцев, начиная с апреля, появились волосы на всем теле. Во время беседы с семьей выяснили, что их родитель использовал 5% миноксидил для местного применения, говорится в сообщении. Когда родитель прекратил лечение андрогенной алопеции, симптомы у ребенка полностью регрессировали, говорится в сообщении.

В каждом случае в Испании нежелательные волосы у младенцев отступали, когда родители прекращали использовать растворы миноксидила для местного применения.

В прошлом году в Малайзии появился еще один случай двухлетней девочки с редким заболеванием гирсутизма – монархи этого островного государства окрестили его "ребенком с небес".Этот ребенок имеет врожденную форму гипертрихоза, в отличие от случаев воздействия миноксидила из окружающей среды, о которых сообщалось в Испании.

Эксперты в области здравоохранения предупреждают, что миноксидил вреден для здоровья младенцев и может вызвать гипертрихоз, согласно данным Европейского комитета по оценке рисков в сфере фармаконадзора.

Французская девочка была госпитализирована из-за тахикардии и гипотонии после употребления чайной ложки миноксидила, сообщает Reuters.

В 2017 году по меньшей мере у 17 испанских детей развился "синдром оборотня" после того, как миноксидил случайно смешали с лекарством от кислотного рефлюкса согласно сообщениям.

Напомним, детям, рожденным путем кесарева сечения, дают коктейли из фекалий в новом странном исследовании. Напиток состоит из небольшого количества стула матери, смешанного с ее грудным молоком, но врачи предостерегают, что не стоит пытаться сделать его дома.

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