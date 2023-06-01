У мужчины диагностировали болезнь Паркинсона в 21 год: он назвал первый симптом

Мужчина, у которого диагностировали болезнь Паркинсона в возрасте 21 года, рассказал, что первые симптомы у него появились в школе, когда ему было всего 13 лет.

Об этом пишет mirror.co.uk.

Джон Гранахан, которому сейчас 51 год, впервые испытал симптомы изнурительной болезни, характеризующейся непреднамеренными и неконтролируемыми движениями, в подростковом возрасте.

Но он не позволил этому помешать ему жить полной жизнью, и через 30 лет после того, как ему поставили диагноз, мужчина хочет показать другим людям, что можно сделать.

Благодаря своему позитивному настроению он смог сохранить карьеру, родить дочь и кататься на гидроциклах.

Джон Гранахан / Фото: mirror.co.uk

Джон из Лидса сказал: "Первое воспоминание о моей болезни Паркинсона – это когда мне было 13 лет на уроке английского языка. Я никогда этого не забуду. Я поставил ногу на пол и начал дрожать, и я не мог этого остановить. Постепенно все становилось хуже. и хуже, и когда я покинул школу в 16 лет, чтобы начать обучение в колледже, это действительно стало заметно. Я помню, как ходил к врачам, когда мне было 16, 17, 18 лет, и они говорили мне: "Бросай пить и курить, и все будет хорошо". Мне поставили диагноз в феврале в 1993 году, и это был самый счастливый день в моей жизни – честное слово. Потому что я знал, что что-то не так".

Сначала Джон вовсю пытался смириться с диагнозом, выходя на улицу только ночью, но в возрасте 23 лет он решил принять жизнь.

С тех пор он проработал 25 лет в сфере информационных технологий, воспитывает свою 13-летнюю дочь Оливию и занимается экстремальными видами спорта, такими как водные лыжи и парасейлинг.

Джон Гранахан с дочерью Оливией / Фото: mirror.co.uk

Джон сказал: "Люди очень удивляются, когда слышат, что мне поставили диагноз в таком молодом возрасте. Основная реакция, которую я получаю, это: "Но это болезнь пожилых людей?". Люди по-прежнему думают, что я пьяный или под наркотиками, и люди видят вас и мгновенно принимают решения. Вы получаете много отвратительных взглядов и ехидных комментариев, но это то, что есть, и как только я принял себя, мне стало гораздо легче".

Джон работает в Лидском университете и является отцом-одиночкой своей дочери Оливии, чья мать Адель умерла семь лет назад.

Джон Гранахан с покойной женой и дочерью / Фото: mirror.co.uk

"Есть вещи, которые я как отец не могу делать из-за болезни Паркинсона, и ей очень тяжело, когда мне плохо. У меня был тромб в 2019 году, и мне пришлось снова учиться ходить, и моя речь время от времени сбивается, я много падаю, и она часто поднимает меня. Но я люблю ее, она мой мир. Мне нужна работа, потому что это дает мне рутину. Вы должны продолжать заниматься спортом и оставаться активным, потому что, если вы не будете заниматься спортом, вы замерзнете. Я не люблю оставаться в стороне. Я езжу на полноприводных автомобилях, играю в пейнтбол. Все мои друзья знают, какой я человек. Я хотел бы прыгнуть с парашютом. Думаю, если я смогу вытряхнуть себя из самолета, все будет хорошо", — добавил он.

Напомним, у 19-летней девушки диагностировали деменцию. Ее мама рассказала о первых симптомах дочери, состояние которой ухудшается.

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