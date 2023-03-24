У мужчины на протяжении 5 лет болел палец на ноге – врачи ошарашили диагнозом и дали 5 дней жизни

Приблизительно пять лет подряд Ричард Бернштейн из США чувствовал боль в пальце правой ноги, но не обращался к врачу. Впоследствии он заметил новообразование в области живота и списал это на грыжу. Когда же обратился к врачам, узнал о чем-то гораздо более серьезном.

Об этом пишет Yahoo.

"Это была опухоль, которая росла на моей почке. Врач послал меня на сканирование, и они обнаружили, что ситуация с почкой плачевная", — поделился Бернштейн.

Так у 64-летнего мужчины обнаружили рак почки 3 стадии. Массивная опухоль мешала нормальному кровотоку в его организме.

"Врач сказал, что мне осталось жить около пяти дней", — вспоминает Бернштейн.

Отек ноги – признак серьезного диагноза

Врач мужчины отметил у своего пациента относительно легкие симптомы для такого диагноза — отек стопы и прихрамывание.

"Совершенно не было боли", — вспоминает он.

Врач мужчины подтвердил, что рак почки действительно часто не имеет заметных симптомов, кроме боли в спине. Это затрудняет диагностику, поэтому, к сожалению, и лечение усложняется. Опухоль Бернштейна заблокировала кровоток, вызвав серьезное осложнение.

"С практической точки зрения ему действительно оставалось жить всего несколько дней", — сказал медик.

Раковая опухоль почки Бернштейна проросла в полую вену, ведущую к сердцу. Кровь же скапливалась, вызывая отек.

"Также не было никаких симптомов сильного внутрибрюшного венозного давления", — вспоминает врач.

Состояние здоровья ухудшилось, ситуация усложнилась

Бернштейн был срочно госпитализирован. Ему провели сканирование организма перед операцией. В это время врачи сделали еще одно открытие — две коронарные артерии Бернштейна также были заблокированы.

"Это означало, что хирургическую операцию откладывать было никак нельзя", — добавил он.

Здоровье пациента резко ухудшилось, поскольку кровь начала скапливаться в брюшной полости.

Фото: Northwell Health

"Рак почки может прогрессировать относительно медленно... в течение определенного периода времени, а затем резко изменить темп по какой-либо причине — мы действительно не понимаем почему так происходит", — поделился врач.

Команда специалистов проделала сверхсложную операцию, которая длилась 10 часов.

Пациенту пришлось перенести коронарное шунтирование при удалении опухоли.

"Сначала хирург-онколог удалил опухоль из брюшной полости. Чтобы удалить образование из полой вены, ему пришлось остановить кровоток в большей части организма и защитить мозг. Для этого медики охладили тело пациента примерно до 18 градусов Цельсия (нормальная температура тела 36 градусов Цельсия) и одновременно выполнили двойное шунтирование", — говорится в материале.

Врач впоследствии сообщил: "Было бы очень досадно вылечить пациента от рака почки, чтобы узнать, что через шесть месяцев у бедного мужчины случился сердечный приступ, и он не выжил из-за закупорки коронарных артерий".

Прошел год после операции

Сейчас состояние Ричарда Бернштейна остается стабильным, правда, ему все еще трудно передвигаться.

"Мне пришлось заново учиться ходить", — рассказал Ричард.

И хотя выздоровление длится дольше, чем ожидал Бернштейн, он уже вернулся к повседневной жизни и снова гуляет со своим любимым псом.

Напомним, что в Украине, в Национальном институте рака, пациентов за последние пять с половиной месяцев стало больше, чем было раньше. Среди них треть составляют те , кто на лечение вырвался из оккупации.

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